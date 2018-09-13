إسرائيل تزيل وحدات سكنية مؤقتة قرب قرية خان الأحمر البدوية المهددة بالهدم

قامت القوات الإسرائيلية بهدم وحدات سكنية مؤقتة قرب قرية خان الأحمر الخميس، ما زاد المخاوف من بدء تنفيذ قرار الهدم الصادر بشأن القرية البدوية.

أزالت القوات الإسرائيلية الخميس وحدات سكنية مؤقتة بالقرب من قرية خان الأحمر البدوية المهددة بالهدم في الضفة الغربية المحتلة، بحسب ما أفاد مصور وكالة الأنباء الفرنسية.

وأثارت العملية التي تمت قبيل الفجر على مشارف خان الأحمر حيث يقيم نحو مئتي شخص مخاوف بين السكان وناشطين من بدء عملية الهدم. إلا أن الجنود قاموا فقط بإزالة خمس مقطورات وضعها ناشطون في المكان تحديا لقرار الهدم ثم انسحبوا.

ولم تحصل صدامات في المكان إذ قام الجنود الإسرائيليون بعزل الموقع عن قرية خان الأحمر تداركا لأي حادث. وقال مختار القرية ويدعى أبو خميس "قوات الاحتلال داهمت القرية في ساعات الفجر بأعداد كبيرة من الجيش والجرافات". وأضاف أبو خميس "هذه هي العنصرية، هذا هو الأبارتهايد".

وأعلنت هيئة "كوغات" التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية والمكلفة بتنسيق النشاطات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية أن الوحدات المؤقتة أقيمت في المكان بشكل مخالف للقانون الإسرائيلي الساري في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وتابعت "لقد أقيمت هذه الوحدات من قبل ممثلين للسلطة الفلسطينية احتجاجا وتحديا لقرار المحكمة الإسرائيلية العليا وبشكل يخالف تطبيق القانون الإسرائيلي في المنطقة ج"، في إشارة إلى 61% من الضفة الغربية حيث يتمتع الجيش الإسرائيلي بسلطة مدنية وعسكرية كاملة.

تقع قرية خان الأحمر شرق القدس الشرقية المحتلة على الطريق الرئيسي بين مدينة القدس وأريحا وهي محاطة بعدد من المستوطنات الإسرائيلية، وتتألف القرية من أكواخ من الخشب والألواح المعدنية مثلما هي الحال عموما في القرى البدوية، ويبلغ عدد سكانها 173 شخصا وفيها مدرسة.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 13/09/2018