الإعلام السوري يعلن تصدي الدفاعات الجوية لصواريخ إسرائيلية استهدفت مطار دمشق

أعلن الإعلام السوري الرسمي أن الدفاعات الجوية تصدت لهجوم صاروخي إسرائيلي استهدف السبت مطار دمشق الدولي. وذكر مراسل وكالة وكالة الأنباء السورية (سانا) أنه سمع دوي انفجارات في محيط المطار.

ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)أن هجوما صاروخيا إسرائيليا استهدف مطار دمشق مساء اليوم السبت، ما أدى إلى إطلاق الدفاعات الجوية.

ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري قوله إن "وسائط دفاعنا الجوي تصدت لعدوان صاروخي إسرائيلي على مطار دمشق الدولي وأسقطت عددا من الصواريخ المعادية".

وكان مراسل "سانا" أفاد بسماع دوي انفجارات في محيط مطار دمشق الدولي.

ولم تشر الوكالة إلى سقوط قتلى أو حصول أضرار لكنها نشرت مشاهد تظهر تشغيل الدفاعات الجوية. ويُسمع في تسجيل الفيديو انفجار طفيف يضيء السماء.

وسمع مراسل وكالة فرانس برس في دمشق انفجارا قويا، تلته انفجارات عدّة أقلّ قوة.

وفي القدس امتنع الجيش الإسرائيلي عن إصدار تعليق.

واعترفت تل أبيب في أيلول/سبتمبر الجاري أنها شنت 200 غارة في سوريا خلال الأشهر الـ18 الأخيرة ضد أهداف غالبيتها إيرانية، في تأكيد نادر حول عمليات عسكرية من هذا النوع.

ولم تخف أيضا شن عشرات الغارات ضد ما تصفه عادة بشحنات أسلحة متطورة يتم تسليمها إلى حزب الله اللبناني، العدو الآخر لإسرائيل الذي يدعم الأسد أيضا.

وكانت سانا نقلت في 4 أيلول/سبتمبر عن مصدر عسكري أن "منظومات دفاعنا الجوي تتصدى لعدوان إسرائيلي" بالطائرات في محافظتي حماة (وسط) وطرطوس (غرب).

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 15/09/2018