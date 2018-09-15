مصر: توقيف علاء وجمال مبارك ونجل الكاتب حسنين هيكل بتهمة التلاعب بالبورصة

أعلن مصدر قضائي مصري السبت توقيف خمسة أشخاص بينهم جمال وعلاء مبارك وحسن هيكل نجل الكاتب الراحل محمد حسنين هيكل، في إطار قضية "تلاعب بالبورصة". وقررت محكمة جنايات القاهرة محاكمة المتهمين الخمسة في 20 تشرين الأول/أكتوبر.

تم اليوم السبت توقيف خمسة أشخاص في مصر بينهم نجلا الرئيس الأسبق حسني مبارك في إطار قضية "تلاعب بالبورصة"، بحسب ما أفاد مصدر قضائي.

واتهم جمال وعلاء مبارك وثلاثة آخرين بالتوافق على حيازة غالبية أسهم عدة بنوك من خلال شركات وهمية ودون إبلاغ البورصة كما يفرض القانون.

وأمرت محكمة جنايات القاهرة بالقبض على علاء وجمال مبارك وحسن هيكل، نجل الكاتب الراحل محمد حسنين هيكل، وأيمن أحمد فتحي وياسر الملواني، وحبسهم على ذمة قضية "التلاعب بالبورصة". وقررت المحكمة في هذا الصدد إرسال تقرير الخبراء لاستكماله وتم تأجيل المحاكمة إلى20 تشرين الأول/أكتوبر، بحسب المصدر ذاته.

ويذكر أنه بعد الإطاحة بمبارك(1981-2011) في سياق أحداث "الربيع العربي"، تقدم العديد بدعاوى ضده وضد أقاربه. وكان جمال مبارك يرأس اللجنة السياسية للحزب الوطني الحاكم في فترة حكم والده، وكان ينظر إليه على أنه مرشح لخلافته. أما بالنسبة لشقيقه علاء فقد كان بعيدا عن المشهد السياسي لكنه اتهم بجمع ثروة كبيرة مستغلا علاقات والده ونفوذه.

وفي 2011 تم توقيفهما في عدة قضايا وخضعا للتوقيف الاحتياطي مرات عديدة قبل الإفراج عنهما منذ نحو ثلاث سنوات.وكان قد حكم على جمال وعلاء ووالدهما في أيار/مايو2015 بالسجن ثلاث سنوات بعد إدانتهم بالاستيلاء على أكثر من 10 ملايين يورو من الأموال العامة المخصصة لصيانة القصر الرئاسي.وغطت فترات توقيفهم مدة العقوبة.

لكن وفي نهاية المطاف تم تبرئة العديد من المسؤولين في نظام مبارك، وضمنهم الرئيس الأسبق ذاته، من تهم فساد .وتم تبرئة مبارك في آذار/مارس2017 من قضية قتل متظاهرين، لكن لا زال قيد التحقيق في قضية فساد. وتُتهم السلطات المصرية باستغلال السلطة القضائية في قمع معارضين.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 15/09/2018