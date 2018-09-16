السعودية: الملك سلمان يشرف على توقيع اتفاق سلام "إضافي" بين إثيوبيا وإريتريا بجدة

أشرف العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز الأحد في جدة على توقيع اتفاقية سلام "إضافية" بين رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد ورئيس إريتريا إيسايس أفورقي. وقلّد الملك سلمان الزعيمان الأفريقيان قلادة الملك عبد العزيز.

وقّع رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد ورئيس إريتريا إيسايس أفورقي في جدة اليوم الأحد اتفاقية سلام إضافية لتعزيز التقارب الذي جرى أخيرا بين البلدين العدوين سابقا في القرن الأفريقي.

وجرى التوقيع على "اتفاقية جدة للسلام" بحضور العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ووزير خارجية الإمارات الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان.

وقلّد العاهل السعودي الزعيمان الأفريقيان قلادة الملك عبد العزيز.

وتعهّد أحمد وأفورقي في الاتفاقية الجديدة تعزيز "علاقات الصداقة والتعاون" من أجل "سلام وأمن البلدين، بما ينعكس إيجابا على أمن واستقرار المنطقة بكاملها"، بحسب بيان سعودي رسمي.

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي ورئيس إريتريا وقّعا إعلانا حول السلام في تموز/يوليو أنهى رسميا عقدين من العداء.

والثلاثاء الماضي، أعاد البلدان فتح الحدود البرية للمرة الأولى منذ 20 عاما، ما يمهد الطريق للتجارة بينهما.

وكانت إريتريا حصلت على استقلالها عن إثيوبيا في أوائل التسعينات، لكن اندلعت الحرب في وقت لاحق بسبب نزاع حدودي. وحاولت منظمة الأمم المتحدة ترسيم الحدود عام 2002 لتسوية النزاع نهائيا، لكن إثيوبيا رفضت.

وبدأ التحول في حزيران/يونيو عندما أعلن أبيي أن إثيوبيا ستعيد إلى إريتريا المناطق المتنازع عليها وضمنها مدينة بادمي حيث بدأت الحرب الحدودية.

حساب وزير الخارجية السعودي عادل الجبير في تويتر اتفاق السلام بين اثيوبيا وارتيريا الذي وقع اليوم في جدة حدث تاريخي سيساهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة pic.twitter.com/mUrtnobyR7 عادل بن أحمد الجبير (@AdelAljubeir) 16 septembre 2018

وكتب وزير الخارجية السعودي عادل الجبير في حسابه بتويتر أن اتفاقية جدة "حدث تاريخي سيساهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة".

فرانس24/أ ف ب

نشرت في : 16/09/2018