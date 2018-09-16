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مقتل تسعة مدنيين على الأقل في هجوم مزدوج شرق بوركينا فاسو
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تونس: شبكة "مراقبون" ترصد مشاركة الشباب في صنع القرار
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المرأة العراقية: ثلث المتزوجات.. قاصرات!
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الكيني إيليود كيبتشوجي يحقق رقما قياسيا عالميا جديدا في سباق الماراثون
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ديكاتلون: الفرنسي كيفن ماير يحطم الرقم القياسي العالمي في المسابقة العشارية
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الموت يغيب الفنان الجزائري جمال علام أحد أقطاب الأغنية الأمازيغية
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فرنسا: باريس خالية من المركبات في إطار فعالية "يوم بلا سيارات"
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تنظيم أول انتخابات لمجالس الإدارة المحلية في سوريا منذ عام 2011
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انقسام في المغرب حول مشروع قانون يلزم الإناث والذكور بالخدمة العسكرية
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اليمن: غريفيث في صنعاء وسط معارك عنيفة أوقعت عشرات القتلى في صفوف الحوثيين
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الصحة العالمية تحذر من "انتشار سريع" للكوليرا في العاصمة الزيمبابوية هراري
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كلمة الفتاة الفلسطينية عهد التميمي خلال فعالية "عيد الإنسانية" بفرنسا
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