الأخبار الدولية على مدار الساعة

 

تشاهدون اليوم

إعادة


أحدث البرامج

محاور

محاور مع مدير ألكسو: السياسات التعليمية و"الأمن اللغوي" في الدول العربية

للمزيد

مراسلون

وجوه تقاوم بوكو حرام

للمزيد

وقفة مع الحدث

هل تحسم قمة سوتشي مصير إدلب؟

للمزيد

أسبوع في العالم

واشنطن - الجنائية الدولية : قبضة حديدية؟

للمزيد

حدث اليوم

الأزمة المالية 2008: عشر سنوات من التساؤلات

للمزيد

الأسبوع الاقتصادي

10 سنوات بعد إفلاس مصرف "ليمان براذرز" هل تم استخلاص العبر من الأزمة المالية العالمية؟

للمزيد

هي الحدث

المرأة العراقية: ثلث المتزوجات.. قاصرات!

للمزيد

وقفة مع الحدث

10 سنوات على الأزمة المالية: كيف ساعدت "الشعبوية"؟

للمزيد

ريبورتاج

الجزائر ترحب باعتراف فرنسا باستخدام التعذيب خلال الحقبة الاستعمارية

للمزيد

جميع برامجنا
تعليق شبكة البرامج
 تعليقات البرامج

الشرق الأوسط

كلمة الفتاة الفلسطينية عهد التميمي خلال فعالية "عيد الإنسانية" بفرنسا

© صورة ملتقطة عن شاشة فرانس24 | الشابة الفلسطينية عهد التميمي في فرنسا.

فيديو طارق عرار

نص فرانس 24

آخر تحديث : 16/09/2018

شاركت الفتاة الفلسطينية عهد التميمي (17 عاما) في فعاليات "عيد الإنسانية" السنوي المنظم من قبل الحزب الشيوعي الفرنسي في الضاحية الباريسية. وقد بذل الحزب جهودا كبيرة لضمان مشاركة عهد، الذي باتت أيقونة للمقاومة الفلسطينية، وحضورها إلى فرنسا، لتتحدث عن مآسي الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

نشرت في : 16/09/2018

  • الشرق الأوسط

    توقيف إيطاليين رسما لوحة للفلسطينية عهد التميمي على جدار الفصل في الضفة الغربية

    للمزيد

  • الشرق الأوسط

    الإفراج عن الفتاة الفلسطينية عهد التميمي التي صفعت جنديين إسرائيليين في نهاية 2017

    للمزيد

  • قراءة في الصحف

    عهد التميمي جميلة فلسطين

    للمزيد

search

مواقع المجموعة

مشاهدة فرانس 24

Français English Español عربي