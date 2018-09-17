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الولايات المتحدة: ارتفاع قتلى العاصفة فلورانس إلى 17 شخصا ومخاوف من فيضانات جارفة
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الرئيس الكوبي: العلاقات مع واشنطن في تراجع منذ وصول ترامب إلى البيت الأبيض
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وزير الدفاع الأمريكي يزور مقدونيا دعما لاستفتاء حول تغيير اسمها
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واشنطن توقف مزيدا من المساعدات للفلسطينيين وتطالب السفير بالرحيل فورا
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ماي تحذر معارضي بريكسيت: "إما خطتي أو لا اتفاق على الإطلاق"
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ألمانيا: هل تطغى قضية المهاجرين غير الشرعيين على زيارة ميركل إلى الجزائر؟
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السعودية: الصندوق السيادي يحصل على أول قرض دولي في تاريخه بقيمة 11 مليار دولار
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النمسا تحضر لعقد قمة أوروبية أفريقية مشتركة لبحث التنمية في القارة السمراء
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اتهامات لمرشح ترامب للمحكمة العليا بالتحرش الجنسي
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تجدد الجدل في المغرب حول تدريس اللهجة العامية مع انطلاق الموسم الدراسي
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قبل أربعين عاما.. أبرم السادات اتفاق السلام مع إسرائيل برعاية أمريكية
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اتهام وزير فرنسي سابق بالفساد في قضية التمويل الليبي لحملة ساركوزي الانتخابية
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