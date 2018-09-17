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الشرق الأوسط

قبل أربعين عاما.. أبرم السادات اتفاق السلام مع إسرائيل برعاية أمريكية

© صورة ملتقطة عن شاشة فرانس24

فيديو سوار سويهي

نص فرانس 24

آخر تحديث : 17/09/2018

في 17 أيلول/سبتمبر 1978 أي قبل أربعين عاما، أبرم الرئيس المصري أنور السادات ورئيس الوزراء الإسرائيلي مناحيم بيغن برعاية الولايات المتحدة، اتفاقات كامب ديفيد التي هيأت للتوقيع بعد ستة أشهر، على أول معاهدة سلام بين إسرائيل ودولة عربية. ورأى العرب في المعاهدة "سلاما منفردا" ونوعا من "الخيانة"، وخصوصا حيال الفلسطينيين.

نشرت في : 17/09/2018

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