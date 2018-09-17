ريبورتاج - سوريا: أهالي "بيت جن" بريف القنيطرة يعودون إلى ديارهم وسط تحديات إعادة الإعمار

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فرنسا: باريس خالية من المركبات في إطار فعالية "يوم بلا سيارات"
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تنظيم أول انتخابات لمجالس الإدارة المحلية في سوريا منذ عام 2011
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انقسام في المغرب حول مشروع قانون يلزم الإناث والذكور بالخدمة العسكرية
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اليمن: غريفيث في صنعاء وسط معارك عنيفة أوقعت عشرات القتلى في صفوف الحوثيين
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الصحة العالمية تحذر من "انتشار سريع" للكوليرا في العاصمة الزيمبابوية هراري
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الفلسطينية عهد التميمي تشارك في احتفالات "عيد الإنسانية" بفرنسا
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الصين تجلي أكثر من مليوني شخص مع وصول "مانكوت" أعنف إعصار في العالم
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البابا فرنسيس لن يحضر تطويب رهبان تيبحرين في 8 ديسمبر بالجزائر
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الولايات المتحدة: ارتفاع قتلى العاصفة فلورانس إلى 17 شخصا ومخاوف من فيضانات جارفة
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السعودية: الصندوق السيادي يحصل على أول قرض دولي في تاريخه بقيمة 11 مليار دولار
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اتهامات لمرشح ترامب للمحكمة العليا بالتحرش الجنسي
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الرئيس الكوبي: العلاقات مع واشنطن في تراجع منذ وصول ترامب إلى البيت الأبيض
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