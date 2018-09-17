ريبورتاج - سوريا: أهالي "بيت جن" بريف القنيطرة يعودون إلى ديارهم وسط تحديات إعادة الإعمار

فرنسا: باريس خالية من المركبات في إطار فعالية "يوم بلا سيارات" للمزيد

تنظيم أول انتخابات لمجالس الإدارة المحلية في سوريا منذ عام 2011 للمزيد

انقسام في المغرب حول مشروع قانون يلزم الإناث والذكور بالخدمة العسكرية للمزيد

اليمن: غريفيث في صنعاء وسط معارك عنيفة أوقعت عشرات القتلى في صفوف الحوثيين للمزيد

الصحة العالمية تحذر من "انتشار سريع" للكوليرا في العاصمة الزيمبابوية هراري للمزيد

الفلسطينية عهد التميمي تشارك في احتفالات "عيد الإنسانية" بفرنسا للمزيد

الصين تجلي أكثر من مليوني شخص مع وصول "مانكوت" أعنف إعصار في العالم للمزيد

البابا فرنسيس لن يحضر تطويب رهبان تيبحرين في 8 ديسمبر بالجزائر للمزيد

الولايات المتحدة: ارتفاع قتلى العاصفة فلورانس إلى 17 شخصا ومخاوف من فيضانات جارفة للمزيد

السعودية: الصندوق السيادي يحصل على أول قرض دولي في تاريخه بقيمة 11 مليار دولار للمزيد

اتهامات لمرشح ترامب للمحكمة العليا بالتحرش الجنسي للمزيد