الأخبار الدولية على مدار الساعة

 

تشاهدون اليوم

إعادة


أحدث البرامج

قراءة في الصحافة العالمية

أوروبا أمام معضلة بيع الأسلحة لدول ضالعة في حرب اليمن

للمزيد

محاور

محاور مع مدير ألكسو: السياسات التعليمية و"الأمن اللغوي" في الدول العربية

للمزيد

مراسلون

وجوه تقاوم بوكو حرام

للمزيد

وقفة مع الحدث

هل تحسم قمة سوتشي مصير إدلب؟

للمزيد

أسبوع في العالم

واشنطن - الجنائية الدولية : قبضة حديدية؟

للمزيد

حدث اليوم

الأزمة المالية 2008: عشر سنوات من التساؤلات

للمزيد

الأسبوع الاقتصادي

10 سنوات بعد إفلاس مصرف "ليمان براذرز" هل تم استخلاص العبر من الأزمة المالية العالمية؟

للمزيد

هي الحدث

المرأة العراقية: ثلث المتزوجات.. قاصرات!

للمزيد

وقفة مع الحدث

10 سنوات على الأزمة المالية: كيف ساعدت "الشعبوية"؟

للمزيد

جميع برامجنا
تعليق شبكة البرامج
 تعليقات البرامج

الشرق الأوسط

ريبورتاج - سوريا: أهالي "بيت جن" بريف القنيطرة يعودون إلى ديارهم وسط تحديات إعادة الإعمار

© صورة ملتقطة من شاشة فرانس 24 | فيديو

فيديو كارمن جوخدار

آخر تحديث : 17/09/2018

بدأ مئات اللاجئين السوريين في "ريف جن" بريف القنيطرة بالعودة إلى ديارهم في سوريا بعد أن أمضوا سنوات الحرب في لبنان، وسط تحديات إعادة الإعمار. وكانت "بيت جن" وجهة سياحية تعج بالحياة قبل أن تحولها الحرب إلى بلدة مدمرة.

نشرت في : 17/09/2018

  • سوريا

    تنظيم أول انتخابات لمجالس الإدارة المحلية في سوريا منذ عام 2011

    للمزيد

  • سوريا

    سوريا: مئات المدنيين يتظاهرون في إدلب رفضا لتهديدات النظام بهجوم واسع

    للمزيد

  • سوريا

    تطبيق الراصد.. لمساعدة سكان إدلب السورية على "مراوغة الموت"

    للمزيد

search

مواقع المجموعة

مشاهدة فرانس 24

Français English Español عربي