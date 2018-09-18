العراق: الزعيم الشيعي هادي العامري يسحب ترشحه لرئاسة الوزراء

أعلن الزعيم الشيعي العراقي هادي العامري الثلاثاء أنه يسحب ترشحه لرئاسة الوزراء مما يقرب البلاد خطوة من تشكيل حكومة بعد شهور من الركود السياسي. ويرأس العامري تحالف فتح، وهي الكتلة الانتخابية التي حلت في المركز الثاني في الانتخابات العامة التي جرت في مايو/أيار والتي تضم جماعات سياسية مرتبطة بفصائل شيعية تدعمها إيران.

أعلن الزعيم الشيعي العراقي هادي العامري، أحد أكثر الشخصيات السياسية نفوذا في العراق، في مؤتمر صحفي الثلاثاء إنه يسحب ترشحه لرئاسة الوزراء مما يقرب البلاد خطوة من تشكيل حكومة بعد شهور من الركود السياسي.

يذكر أن العامري يرأس تحالف "فتح" وهي الكتلة الانتخابية التي حلت في المركز الثاني في انتخابات عامة غير حاسمة جرت في 12 مايو/أيار الماضي. وكان تحالفه يتنافس على تشكيل أكبر كتلة لتشكيل الحكومة على أن يشغل هو منصب رئيس الوزراء.

وذكر العامري في المؤتمر الصحفي: "أحب أن أعلن أمام الشعب العراقي العزيز سحب ترشيحي لرئاسة مجلس الوزراء وفتح المجال أمام الحوارات الجادة لانتخاب رئيس مجلس وزراء وحكومته وفقا لرؤية المرجعية الدينية العليا والشروط التي حددتها المرجعية".

ويشمل تحالف فتح الذي يرأسه العامري جماعات سياسية مرتبطة بفصائل شيعية تدعمها إيران ساعدت القوات الحكومية في طرد متشددي "الدولة الإسلامية" من الأراضي العراقية التي سيطروا عليها قبل أربعة أعوام وتبلغ نحو ثلث أراضي العراق. وتسيطر منظمة بدر التابعة للعامري على وزارة الداخلية.

ودخل تحالف "فتح" في الأيام الماضية في مرحلة متقدمة من المحادثات مع رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر لتشكيل تحالف جديد.

أما كتلة "سائرون" التابعة للصدر، فقد حققت فوزا كبيرا في الانتخابات.

فرانس24 / رويترز

نشرت في : 18/09/2018