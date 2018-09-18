اليمن: التحالف يعلن بدء عمليات عسكرية واسعة النطاق باتجاه مدينة الحديدة

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية بدء عملية عسكرية واسعة النطاق باتجاه مناطق سيطرة الحوثيين في مدينة الحديدة اليمنية. من جهتها، أفادت قناة المسيرة التلفزيونية التابعة للحوثيين في ساعة متأخرة الاثنين إن غارة للتحالف استهدفت الكلية البحرية للمدينة.

أعلن مسؤولون في التحالف العسكري في اليمن الاثنين استئناف العملية الهادفة الى السيطرة على مدينة الحديدة ومينائها الاستراتيجي بعد نحو شهرين ونصف من تعليقها إفساحا في المجال أمام المفاوضات السياسية.

وأكد قائد قوات التحالف في الساحل الغربي العميد علي الطنيجي استئناف العملية في تصريحات نشرتها وكالة أنباء الإمارات. وأفاد مسؤول في القوات الحكومية عن شن طائرات التحالف العسكري ضربات جوية مكثفة على مواقع للمتمردين داخل المدينة المطلة على ساحل البحر الأحمر.

وذكر مسؤولون آخرون في القوات الحكومية أن معارك شديدة تجري في عدة محاور عند أطراف الحديدة، وقال شهود ان المدينة تشهد حركة عسكرية ناشطة مع توجه آليات للمتمردين نحو أطراف المدينة.

وتدخل عبر الميناء غالبية المواد التجارية والمساعدات الموجهة إلى ملايين السكان في البلد الغارق في نزاع مسلح منذ 2014.

وفي مطلع تموز/يوليو، أعلنت الإمارات تعليق الهجوم البري على مدينة الحديدة نفسها لإفساح المجال أمام وساطة للأمم المتحدة، مطالبةً بانسحاب الحوثيين من المدينة والميناء.

وقد تمكنت القوات الموالية للحكومة الأربعاء من قطع طريق رئيسي قرب المدينة عند نقطتي "الكيلو 16" و"الكيلو 10". ويربط هذا الطريق مدينة الحديدة بالعاصمة وبمدن أخرى ويشكل خطا بارزا لإمداد المتمردين الحوثيين.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 18/09/2018