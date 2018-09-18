الأخبار الدولية على مدار الساعة

 

تشاهدون اليوم

إعادة


أحدث البرامج

رياضة 24

دوري أبطال أوروبا - المجموعة السابعة: ريال مدريد يدافع عن لقبه بحلة جديدة

للمزيد

24 ساعة في فرنسا

فرنسا: بريجيت ماكرون تشارك في المسلسل التلفزيوني "غرف الملابس"

للمزيد

ضيف الاقتصاد

فرنسا: قانون سكن جديد للدفع بالنمو الاقتصادي

للمزيد

ضيف الاقتصاد

مجلس الأعمال التونسي الليبي: تموقع المؤسسات التونسية في إعادة بناء وإحياء اقتصاد ليبيا

للمزيد

تكنو

باحثون أمريكيون يطورون عينا تحاكي العين البشرية قد تعيد حاسة البصر لفاقديها

للمزيد

ريبورتاج

بحثا عن أدنى مقومات العيش.. فنزويليون يغامرون لعبور الحدود الكولومبية!

للمزيد

هوا مصر

مصر: الانتحار.. هل تحول إلى ظاهرة؟

للمزيد

ضيف اليوم

توقيع اتفاقية سلام بين إثيوبيا وإريتريا.. أي هدف للسعودية من تعزيز المصالحة بين البلدين؟

للمزيد

النقاش

الجزائر – فرنسا: هل ستفتح الملفات المطموسة بين البلدين؟

للمزيد

جميع برامجنا
تعليق شبكة البرامج
 تعليقات البرامج

الشرق الأوسط

اليمن: التحالف يعلن بدء عمليات عسكرية واسعة النطاق باتجاه مدينة الحديدة

© أ ف ب/أرشيف | يمنيون يتفقدون الأضرار في مصنع تعرض لقصف جوي في مدينة الحديدة في 27 تموز/يوليو 2018

فيديو فرانس 24

نص فرانس 24

آخر تحديث : 18/09/2018

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية بدء عملية عسكرية واسعة النطاق باتجاه مناطق سيطرة الحوثيين في مدينة الحديدة اليمنية. من جهتها، أفادت قناة المسيرة التلفزيونية التابعة للحوثيين في ساعة متأخرة الاثنين إن غارة للتحالف استهدفت الكلية البحرية للمدينة.

أعلن مسؤولون في التحالف العسكري في اليمن الاثنين استئناف العملية الهادفة الى السيطرة على مدينة الحديدة ومينائها الاستراتيجي بعد نحو شهرين ونصف من تعليقها إفساحا في المجال أمام المفاوضات السياسية.

وأكد قائد قوات التحالف في الساحل الغربي العميد علي الطنيجي استئناف العملية في تصريحات نشرتها وكالة أنباء الإمارات. وأفاد مسؤول في القوات الحكومية عن شن طائرات التحالف العسكري ضربات جوية مكثفة على مواقع للمتمردين داخل المدينة المطلة على ساحل البحر الأحمر.

وذكر مسؤولون آخرون في القوات الحكومية أن معارك شديدة تجري في عدة محاور عند أطراف الحديدة، وقال شهود ان المدينة تشهد حركة عسكرية ناشطة مع توجه آليات للمتمردين نحو أطراف المدينة.

وتدخل عبر الميناء غالبية المواد التجارية والمساعدات الموجهة إلى ملايين السكان في البلد الغارق في نزاع مسلح منذ 2014.

وفي مطلع تموز/يوليو، أعلنت الإمارات تعليق الهجوم البري على مدينة الحديدة نفسها لإفساح المجال أمام وساطة للأمم المتحدة، مطالبةً بانسحاب الحوثيين من المدينة والميناء.

وقد تمكنت القوات الموالية للحكومة الأربعاء من قطع طريق رئيسي قرب المدينة عند نقطتي "الكيلو 16" و"الكيلو 10". ويربط هذا الطريق مدينة الحديدة بالعاصمة وبمدن أخرى ويشكل خطا بارزا لإمداد المتمردين الحوثيين.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 18/09/2018

  • اليمن

    اليمن: مصرع العشرات في معارك عنيفة في محيط الحديدة غداة فشل محادثات جنيف

    للمزيد

  • اليمن

    الأمم المتحدة: غارات جوية تستهدف محافظة الحديدة اليمنية منذ ثلاثة أيام

    للمزيد

  • ضيف اليوم

    اليمن.. تعثر مفاوضات السلام قبل بدئها؟

    للمزيد

search

مواقع المجموعة

مشاهدة فرانس 24

Français English Español عربي