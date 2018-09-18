الأخبار الدولية على مدار الساعة

 

تشاهدون اليوم

إعادة


أحدث البرامج

النقاش

الجزائر – فرنسا: هل ستفتح الملفات المطموسة بين البلدين؟

للمزيد

قراءة في صحف الخليج

فيتو كويتي على إقرار حقوق "البدون" بقانون

للمزيد

قراءة في الصحافة العالمية

الجزائر.. ما أهداف حملة الإقالات في قيادة الجيش؟

للمزيد

ريبورتاج

تونس: تفاقم ظاهرة هجرة الأطباء إلى الخارج!!

للمزيد

ريبورتاج

العراق: مزارعون يحذرون من اختفاء أرز "العنبر" بشكل كامل بسبب نقص المياه

للمزيد

النقاش

اتفاقية كامب ديفيد: سلام على الورق؟

للمزيد

حوار

الناشطة الفلسطينية عهد التميمي: مسؤولية كبيرة أن تكون متحدثا باسم بلد محتل

للمزيد

موضة

أسبوع الموضة في نيويورك: موضة الثمانينيات تميز أزياء ربيع 2019

للمزيد

ضيف ومسيرة

مصمم الأزياء الليبي نبيل يونس.. عاشق الرسم والموضة

للمزيد

جميع برامجنا
تعليق شبكة البرامج
 تعليقات البرامج

الشرق الأوسط

موسكو تحمل إسرائيل مسؤولية سقوط طائرة روسية استهدفها الدفاع السوري

© أ ف ب | صورة التقطت في 12 أيلول/سبتمبر 2017 لمروحية روسية عند اقترابها من القاعدة الجوية الروسية في حميميم بمحافظة اللاذقية في غرب سوريا

فيديو فرانس 24

نص فرانس 24

آخر تحديث : 18/09/2018

اختفت طائرة روسية أثناء تحليقها قبالة الساحل السوري ليل الاثنين في الوقت الذي كانت فيه مدينة اللاذقية السورية تتعرض لهجوم بصواريخ إسرائيلية. وأعلن الجيش الروسي الثلاثاء أن الطائرة سقطت تحت نيران الدفاع السوري، وحملت إسرائيل مسؤولية حصول ذلك.

أكد الجيش الروسي الثلاثاء أن الطائرة الروسية المختفية أسقطت بنيران الدفاعات الجوية السورية، محملا إسرائيل مسؤولية حصول ذلك بسبب ضرباتها الليلة الماضية على اللاذقية في غرب سوريا.

ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن بيان لوزارة الدفاع أن "الطيارين الإسرائيليين جعلوا من الطائرة الروسية غطاء لهم، ووضعوها بالتالي في مرمى نيران الدفاع الجوي السوري".

وتابع البيان: "نعتبر هذه الاستفزازات من جانب إسرائيل معادية"، و"نحتفظ بحقنا في الرد بالطريقة المناسبة".

وأشار إلى مقتل "15 روسيا كانوا في الخدمة".

وكان الجيش الروسي قد أعلن في وقت سابق اختفاء الطائرة وعلى متنها 14 عسكريا أثناء تحليقها فوق البحر الأبيض المتوسط قبالة الساحل السوري، وبالتزامن مع هجوم صاروخي إسرائيلي استهدف مدينة اللاذقية.

وأوضح أن عملية البحث عن الطائرة جار.

من جهة أخرى، تسبب القصف الصاروخي الذي استهدف اللاذقية ليل الاثنين الثلاثاء بمقتل شخصين غير مدنيين على الأقل، حسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأفاد مدير المرصد رامي عبد الرحمن عن "العثور على جثتين" قرب مؤسسة الصناعات التقنية التابعة لقوات النظام على الأطراف الشرقية لمدينة اللاذقية التي استهدفها القصف، دون أن يحدد ما إذا كانت لعناصر من قوات النظام أم قوات موالية لها. كما أصيب عشرة آخرين بينهم سبعة جنود سوريين جراء القصف.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 18/09/2018

  • سوريا

    الأمين العام للأمم المتحدة يحذر من تحويل إدلب السورية إلى "حمّام دم"

    للمزيد

  • سوريا

    سوريا: تحذيرات دولية من حركة نزوح كبيرة وجرائم حرب في إدلب

    للمزيد

  • وقفة مع الحدث

    هل تحسم قمة سوتشي مصير إدلب؟

    للمزيد

search

مواقع المجموعة

مشاهدة فرانس 24

Français English Español عربي