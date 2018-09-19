العراق: الحكم بالإعدام على "نائب" زعيم تنظيم "الدولة الإسلامية"

أصدر القضاء العراقي الأربعاء حكما بالإعدام شنقا على إسماعيل العيثاوي أحد أبرز قيادات تنظيم "الدولة الإسلامية". وجاء في بيان صادر عن مجلس القضاء الأعلى أن المدان كان نائبا للبغدادي زعيم التنظيم.

قضت محكمة عراقية الأربعاء بالإعدام شنقا على أحد أبرز قيادات تنظيم "الدولة الإسلامية"، مشيرة إليه في بيان على أنه كان "نائب" أبو بكر البغدادي، زعيم التنظيم الذي دحر من البلاد في كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وذكر المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى عبد الستار بيرقدار في بيان إن "محكمة جنايات الكرخ أنهت النظر في قضايا المدان الإرهابي إسماعيل العيثاوي (...) وأصدرت حكمها بالإعدام شنقا بحق المدان".

وجاء في البيان أن العيثاوي إضافة إلى كونه "نائب البغدادي (...) شغل مناصب عديدة في تنظيم ’داعش‘ (تنظيم ’الدولة الإسلامية‘) الإرهابي منها مسؤول لجنة الإفتاء وعضوا في اللجنة المفوضة والمكلف بوضع مناهج دراسية للتنظيم".

وأن "المدان كان قد هرب إلى سوريا وعمل في العلاقات العشائرية، ومن ثم فر إلى تركيا بعدما تحررت أغلب المناطق وأخذ التنظيم الإرهابي بالانكسار وبجهود استخبارية والتنسيق مع تركيا ألقي القبض على المدان".

وفي 15 شباط/فبراير، أعلنت السلطات العراقية أنها أعادت العيثاوي إلى العراق بعد اعتقاله في تركيا في عملية مشتركة بين الاستخبارات العراقية والتركية والأمريكية.

وذكر مسؤول رفيع في خلية الصقور الاستخباراتية العراقية لوكالة الأنباء الفرنسية حينها أن "الخلية تمكنت من اختراق تنظيم ’داعش‘ وتحديدا قيادات الصف الأول".

وقال "تمكن أبطال الخلية من تحديد حركة الإرهابي إسماعيل علوان سلمان العيثاوي البالغ من العمر 55 عاما وأصله من الرمادي (غرب العراق)".

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 19/09/2018