الأخبار الدولية على مدار الساعة

 

تشاهدون اليوم

إعادة


أحدث البرامج

حوار

الصحافي والكاتب الجزائري عدلان مدي يعود لسنوات الإرهاب من خلال كتاب "1994"

للمزيد

تكنو

شركة إيكيا تطور سيارات ذاتية القيادة في شكل مكاتب عمل وفنادق

للمزيد

قراءة في الصحافة العالمية

ما تداعيات إسقاط الطائرة الروسية على العلاقات الروسية الإسرائيلية؟

للمزيد

النقاش

سوريا - إدلب: ابتعاد شبح الحرب لصالح من؟

للمزيد

حدث اليوم

فرنسا - صحة: ماذا بعد الإصلاح؟

للمزيد

ثقافة

الطفولة في عصر فيس بوك كما تراها الكاتبة المصرية سماح أبو بكر عزت

للمزيد

ريبورتاج

في كاليفورنيا.. أمريكيون يحولون سياراتهم إلى مساكن!!

للمزيد

ريبورتاج

كازاخستان تحتضن مهرجان الألعاب العالمية للشعوب الرحل

للمزيد

موضة

كارل لاغرفيلد يعرض مجموعته لشتاء 2019 في "لوغراند بالي" بباريس

للمزيد

جميع برامجنا
تعليق شبكة البرامج
 تعليقات البرامج

الشرق الأوسط

اليمن: أكثر من خمسة ملايين طفل يمني يواجهون خطر المجاعة

© فرانس24 / صورة مقتطفة من الفيديو

فيديو أشرف عبيد

آخر تحديث : 19/09/2018

أفاد تقرير نشرته منظمة "أنقذوا الأطفال" أن أكثر من خمسة ملايين طفل يمني يواجهون خطر المجاعة. وأكد التقرير أن الهجوم على الحديدة سيزيد من معاناة الأطفال. ويشهد اليمن منذ أكثر من ثلاث سنوات دمارا وحصارا وحربا تسببت في أكبر أزمة جوع يشهدها العالم حاليا.

نشرت في : 19/09/2018

  • اليمن

    الأمم المتحدة: غارات جوية تستهدف محافظة الحديدة اليمنية منذ ثلاثة أيام

    للمزيد

  • اليمن

    التحالف العربي يعلن تدمير مواقع يستخدمها الحوثيون لإطلاق الصواريخ الباليستية

    للمزيد

  • الحرب في اليمن

    السعودية تعلن تعليق صادراتها النفطية عبر مضيق باب المندب غداة هجوم للحوثيين

    للمزيد

search

مواقع المجموعة

مشاهدة فرانس 24

Français English Español عربي