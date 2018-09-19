اليمن: أكثر من خمسة ملايين طفل يمني يواجهون خطر المجاعة

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ألمانيا: إقالة رئيس جهاز الاستخبارات الداخلية من منصبه
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اليمن: التحالف يعلن بدء عمليات عسكرية واسعة النطاق باتجاه مدينة الحديدة
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المغرب: جدل بشأن فرض الخدمة العسكرية على الشباب
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دوري أبطال أوروبا: برشلونة يسحق إيندهوفن وليفربول يهزم باريس سان جرمان
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واشنطن: كريستين بلازي تطلب تحقيقا فيدراليا في حادثة اعتداء القاضي كافانو عليها جنسيا
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ما تداعيات إسقاط الطائرة الروسية على العلاقات الروسية الإسرائيلية؟
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بدء محاكمة الفرنسي المتهم بالاغتصاب وزوج العضو السابقة بالأكاديمية السويدية
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العراق: الحكم بالإعدام على "نائب" زعيم تنظيم "الدولة الإسلامية"
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الصحافي والكاتب الجزائري عدلان مدي يعود لسنوات الإرهاب من خلال كتاب "1994"
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بعد اعتقال سعد لمجرد...حملة في المغرب لمطالبة الإذاعات بعدم بث أغانيه
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الجزائر: تعيين قائد جديد للقوات البرية في الجيش
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استئناف الهجوم على الحديدة في اليمن يعرض مليون طفل إضافي للمجاعة
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