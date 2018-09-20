الأخبار الدولية على مدار الساعة

 

تشاهدون اليوم

إعادة


أحدث البرامج

وجها لوجه

المغرب.. ماذا وراء عودة الخدمة العسكرية الإلزامية؟

للمزيد

مراقبون

الستروكس والفودو مخدرات اصطناعية جديدة تهدد المجتمع المصري

للمزيد

تكنو

كيف يتم التخلص من المُخلفات في الفضاء؟

للمزيد

وجها لوجه

الجزائر.. تسونامي الإقالات؟

للمزيد

النقاش

القمة الكورية: التنمية مقابل التخلص من القنبلة؟

للمزيد

حدث اليوم

ألكسندر بينالا: أين الحقيقة؟

للمزيد

حوار

الصحافي والكاتب الجزائري عدلان مدي يعود لسنوات الإرهاب من خلال كتاب "1994"

للمزيد

تكنو

شركة إيكيا تطور سيارات ذاتية القيادة في شكل مكاتب عمل وفنادق

للمزيد

قراءة في الصحافة العالمية

ما تداعيات إسقاط الطائرة الروسية على العلاقات الروسية الإسرائيلية؟

للمزيد

جميع برامجنا
تعليق شبكة البرامج
 تعليقات البرامج

الشرق الأوسط

العراق: ملايين الشيعة من جميع أنحاء العالم يتجمعون في كربلاء لإحياء ذكرى عاشوراء

© أ ف ب/ أرشيف

نص فرانس 24

آخر تحديث : 20/09/2018

يحيي الشيعة في جميع أنحاء العالم يوم عاشوراء ذكرى مقتل الإمام الحسين، وتوافد الملايين الخميس على المراقد والمساجد في كربلاء العراقية. وتعود هذه الذكرى للعام 680 ميلادية عندما قطع رأس الحسين وأرسل الرأس إلى دمشق مقر الخلافة الأموية.

تجمع الملايين من شيعة العراق بالمراقد والمساجد في كربلاء وأجزاء أخرى بالبلاد الخميس إحياء لذكرى يوم عاشوراء، وتوافدت حشود ضخمة من جميع أنحاء العالم لإحياء ذكرى مقتل الإمام الحسين.

ويذكر أن تجمعات مثل هذه شهدت هجمات انتحارية من قبل مما كان يسهم في إذكاء التوترات الطائفية. لكن تلك الأيام ولت، وبات بإمكان العراقيين أن يمارسوا طقوسهم الدينية وأن ينحوا جانبا المشاكل الأخرى التي تخيم على حياتهم اليومية مثل ضعف الخدمات العامة والبطالة والفساد.

ويحيى الشيعة ذكرى عاشوراء بالعراق وفي بلدان أخرى ذات كثافة سكانية شيعية واضحة منها أفغانستان وأذربيجان والبحرين وإيران ولبنان وباكستان والسعودية وسوريا.

كان جيش يزيد بن معاوية قد حاصر الحسين بن علي وأنصاره في اليوم الأول من شهر محرم في صحراء قرب كربلاء. وفي العاشر من الشهر سقط الحسين قتيلا في معركة دارت بعد أن رفض إعلان البيعة ليزيد. وقطع رأس الحسين وأرسل الرأس إلى دمشق مقر الخلافة الأموية، وكان ذلك في عام 680 ميلادية.

وتكثر مشاهد جلد النفس وشج الرأس ضمن مظاهر إحياء الشيعة لذكرى مقتل الإمام. ورفعت حشود من الشيعة السيوف اليوم. وشج رجل رأس فتى بسكين حادة، وتدفقت الدماء من الرؤوس على الثياب البيضاء. وكان هناك من يقرعون الطبول.

وقال أحد المشاركين ويدعى حيدر صباح "الدم شيء قليل على الحسين. كل شيء قليل على الحسين. الحسين نقدم له أرواحنا. نقدم كل ما نملك". وتابع "نقدم أرواحنا.. بيوتنا.. كل شيء نعطيه للحسين في سبيل الشفاعة يوم الورود".

 

فرانس24/ رويترز

نشرت في : 20/09/2018

  • العراق

    قتلى في هجوم انتحاري يستهدف مصلين شيعة ببغداد

    للمزيد

  • العراق

    وزير عراقي يؤكد بأن آلاف الشيعة مستعدون لقتال القاعدة في سوريا

    للمزيد

  • إرهاب

    السعودية: قوات الأمن تحبط هجوما انتحاريا على مسجد شيعي في القطيف

    للمزيد

تعليق

search

مواقع المجموعة

مشاهدة فرانس 24

Français English Español عربي