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الشرق الأوسط

مصر: إخلاء سبيل نجلي مبارك بكفالة في قضية "التلاعب بالبورصة"

© أ ف ب/ أرشيف | جمال مبارك (يمين) وشقيقه علاء (يسار) يحضران مباراة للمنتخب المصري لكرة القدم في ستاد القاهرة في 8 كانون الثاني/يناير 2017

نص فرانس 24

آخر تحديث : 20/09/2018

أخلى القضاء المصري الخميس سبيل نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك مع دفع كفالة مالية في قضية "التلاعب بالبورصة"، وفق ما أفاد مسؤول قضائي ومحامي المتهمين.

قررت محكمة مصرية الخميس إخلاء سبيل نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك بكفالة مالية على ذمة القضية المعروفة إعلاميا في مصر بـ"التلاعب بالبورصة" بعد خمسة أيام من توقيفهما، حسب ما قال مسؤول قضائي ومحاميهما.

وقال المسؤول القضائي الذي فضّل عدم ذكر اسمه إن قرار المحكمة جاء استنادا "إلى عدم الخشية من هروبهما، وعدم قدرتهما على التأثير على الشهود وأن لهما عنوانا ثابتا، إضافة لقرار سابق بمنعهما من السفر على ذمة القضية".

وأكد القرار محامي المتهمين فريد الديب قائلا "نعم هناك قرار بالإفراج وكفالة 100 ألف جنيه (حوالي 5,580 دولار)" لكل منهما.

ويشمل قرار إخلاء سبيل نجلي مبارك بكفالة مالية، وثلاثة متهمين آخرين في القضية نفسها بينهم رجل الأعمال البارز حسن هيكل، نجل الكاتب الراحل محمد حسنين هيكل.

وقررت محكمة جنايات القاهرة السبت توقيف المتهمين الخمسة أثناء نظرها القضية.

وتتهم النيابة جمال وعلاء مبارك والثلاثة الآخرين بالتوافق على حيازة غالبية أسهم عدة بنوك من خلال شركات وهمية ودون إبلاغ البورصة كما ينص القانون.

وقررت المحكمة في هذا الصدد إرسال تقرير الخبراء لاستكماله وتم تأجيل المحاكمة الى 20 تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

 

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 20/09/2018

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