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الشرق الأوسط

نصر الله: حزب الله بات يمتلك صواريخ دقيقة وإمكانات تسليحية عالية

© صورة ملتقطة من شاشة فرانس24 | الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله

نص فرانس 24

آخر تحديث : 20/09/2018

أكد الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله الخميس في كلمة متلفزة أن الحزب بات يمتلك صواريخ دقيقة وإمكانات تسليحية يستطيع بها تهديد إسرائيل إذا ما فكرت تل أبيب في شن حرب على لبنان يوما ما. وقال نصر الله إن الجهود الإسرائيلية لقطع طريق نقل الأسلحة لحزب الله عبر سوريا لا تجدي نفعا.

قال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله اليوم الخميس إن جماعته باتت تمتلك صواريخ دقيقة رغم الجهود الإسرائيلية لقطع الطريق عبر سوريا.

 
وأضاف نصر الله في كلمة نقلها التلفزيون "في موضوع الصواريخ الدقيقة ومحاولاته في سوريا لقطع الطريق على هذه القدرة وعلى هذه الإمكانية.. أقول له مهما فعلت في قطع الطريق لقد انتهى الأمر وتم الأمر وأنجز الأمر وباتت المقاومة تملك من الصواريخ الدقيقة وغير الدقيقة ومن الإمكانيات التسليحية ما إذا فرضت إسرائيل على لبنان
حربا ستواجه إسرائيل مصيرا وواقعا لم تتوقعه في يوم من الأيام".

فرانس24/ رويترز

نشرت في : 20/09/2018

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