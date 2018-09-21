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الشرق الأوسط

فيديو: ملايين الشيعة يحيون ذكرى عاشوراء

© صورة ملتقطة من الشاشة

فيديو فرانس 24

آخر تحديث : 21/09/2018

اتشحت مدينة كربلاء العراقية، عند مرقد الإمام الحسين بالسواد، حيث تجمع الملايين من شيعة العالم لإحياء ذكرى عاشوراء، وهي ذكرى مقتل الحسين قرب كربلاء. إحياء هذه الذكرى لا يقتصر على العراق، بل يقام في بلدان أخرى، مثل إيران حيث تجمع الملايين قرب مسجد العاصمة الإيرانية طهران، فيما شهدت العاصمة اليمنية صنعاء مظاهرة حاشدة إحياء ليوم العاشر من محرم ذكرى الإمام الحسين. ومن بين طقوس الاحتفال بذكرى عاشوراء الاصطفاف على هيئة حرب يحمل فيها الرجال السيوف ويرتدون زيا قتاليا.

نشرت في : 21/09/2018

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