بقايا مطار غزة... رمز لتلاشي حلم السلام

دشنت السلطة الفلسطينية مطارها في غزة في ديسمبر 1998، جسد المطار آنذاك رمزا لآمال الفلسطينيين في إقامة دولتهم بعد اتفاق أوسلو. لكن المطار تحول بعد نحو ربع قرن إلى خراب ومكب للنفايات. في 2001، قصفت إسرائيل المطار ثم قُصف في حرب 2008، وفي 2009، وتعرض بعدها مرات عدة للقصف الجوي. سرقت محتوياته ومعداته خلال فوضى الانقسام الفلسطيني في 2006.

عندما افتتحت السلطة الفلسطينية مطارها في غزة بحضور الرئيس الأمريكي بيل كلينتون، جسد المطار آنذاك رمزا لآمال الفلسطينيين في قيام دولتهم بعد اتفاق أوسلو، لكن بعد ربع قرن على الاتفاق التاريخي، تحول المطار إلى ركام، مثل أحلام الفلسطينيين، وبالتزامن مع اضمحلال حلم الدولة.

في مطار ياسر عرفات الواقع قرب الحدود المصرية والإسرائيلية شرق معبر رفح، لا تزال هناك هياكل خرسانية من بقايا قاعات الوصول والمغادرة وأكوام ركام تتوسطها حفر كبيرة ناتجة عن القصف الجوي الإسرائيلي الذي استهدف المكان مرارا.

أما المدرج الرئيسي وطوله 3800 متر وعرضه 60 مترا، فبات مملوءا بالقمامة التي تنقلها أحيانا عربات تجرها حمير من الأحياء الفقيرة المجاورة.

في حزيران/يونيو 1996، حطت طائرة الرئيس الراحل ياسر عرفات على أرض المطار الذي افتتح رسميا في كانون الأول/ديسمبر 1998 بحضور الرئيس كلينتون وعقيلته هيلاري. يومها كان الفلسطينيون يأملون أن يفضي اتفاق أوسلو إلى قيام دولتهم بعد خمس سنوات.

في 2001، قصفت إسرائيل المطار ما ألحق أضرارا به. ثم قُصف في حرب 2008، وفي 2009، وتعرض بعدها مرات عدة للقصف الجوي.

واستغل أشخاص وصفوا بالغوغائيين حالة الفوضى التي سادت إثر الانقسام الفلسطيني في 2006 لسرقة محتويات ومعدات من المطار من بينها أجهزة الرادار وبرج المراقبة الجوية والأثاث، واقتلعوا حجارة الأرصفة وشبكات الكهرباء والمياه، ما حول المدرج الرئيسي إلى أرض قاحلة. ولم تقلع أي طائرة من المطار أو تحط فيه منذ حوالى عشرين سنة.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 21/09/2018