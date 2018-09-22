الأخبار الدولية على مدار الساعة

 

تشاهدون اليوم

إعادة


أحدث البرامج

أسبوع في العالم

الاتفاق الروسي - التركي حول إدلب: من المستفيد؟

للمزيد

حوار

رياض المالكي: لن نتراجع عن رفع دعوى ضد إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية

للمزيد

حوار

عزيز أبو سارة أول فلسطيني يترشح لرئاسة بلدية القدس

للمزيد

ريبورتاج

ما سر غرفة "المسجد" في منزل الكاتب الفرنسي بيار لوتي؟

للمزيد

ريبورتاج

مهرجان الجاز في الرباط.. موسيقى "العيطة" المغربية تمتزج مع الإيقاعات الغربية

للمزيد

هي الحدث

من السويد إلى اليمن.. قصص نساء تميزن في مهن" ذكورية"

للمزيد

ريبورتاج

اليمن: مدارس تعيد فتح أبوابها لاستقبال أطفال يصرون على تحقيق أحلامهم

للمزيد

ريبورتاج

ولادة "الراب" الأمازيغي في تونس

للمزيد

24 ساعة في فرنسا

فرنسا: المدير السابق للقصر الكبير أنفق أكثر من 400 مئة ألف يورو في استئجار السيارات

للمزيد

جميع برامجنا
تعليق شبكة البرامج
 تعليقات البرامج

الشرق الأوسط

إيران: قتلى وجرحى في هجوم على عرض عسكري في الأهواز

© أ ف ب/أرشيف | سيارات الإسعاف في محيط البرلمان الإيراني، في 7 حزيران/يونيو 2017

فيديو علي منتظري

نص فرانس 24

آخر تحديث : 22/09/2018

قُتل ثمانية عسكريين على الأقل وأصيب آخرون السبت، في اعتداء استهدف عرضا عسكريا في الأهواز بجنوب غرب إيران، وذلك بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية.

قُتل ثمانية عسكريين على الأقل صباح السبت في اعتداء استهدف تجمعا بمناسبة عرض عسكري في مدينة الأهواز في جنوب غرب إيران، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية.

وتابعت الوكالة "لم يُصب أي مسؤول كان مشاركا في الحدث، لكن هناك معلومات عن مقتل العديد من المدنيين دون أن نعرف عددهم تحديدا". وأُصيب عشرون شخصا على الأقل بجروح من بينهم امرأة وطفل في الاعتداء.

من جهتها، ذكرت وكالة الأنباء "فارس" أن الهجوم نفذه مسلحان فتحا النار على الحشد ثم حاولا إطلاق النار على منصة الشرف، لكن قوات الأمن سيطرت عليهما، ملمحة إلى إصابتهما بجروح.

وذكر التلفزيون الرسمي أن الهجوم استهدف منصة اجتمع فيها مسؤولون لمتابعة الحدث السنوي الذي يحيي ذكرى بدء الحرب العراقية الإيرانية التي دارت من عام 1980 إلى عام 1988.

وتنظم إيران عروضا مماثلة في عدة مدن من بينها العاصمة طهران وميناء بندر عباس في الخليج.

ونقل التلفزيون عن مراسله قوله "بدأ إطلاق النار من قبل عدة مسلحين من وراء المنصة أثناء العرض. هناك قتلى ومصابون كثيرون".

وقالت وكالة "مهر" شبه الرسمية للأنباء إنه حدث إطلاق نار أيضا بعد الهجوم أثناء ملاحقة بعض المهاجمين الذين تمكنوا من الفرار.

واتهم التلفزيون الرسمي "عناصر تكفيرية"، في إشارة إلى متشددين من السنة، في هجوم مدينة الأهواز، وهي مركز إقليم خوزستان وشهدت احتجاجات متفرقة للأقلية العربية في إيران.

ونقلت وكالة الطلبة عن متحدث باسم الحرس الثوري لم تذكر اسمه إلقاءه اللوم على قوميين عرب قال إنهم مدعومون من السعودية.

وتصاعدت التوترات بين إيران والسعودية خلال السنوات القليلة الماضية مع دعم البلدين أطرافا متصارعة في حروب بسوريا واليمن وأحزابا سياسية متنافسة في العراق ولبنان.

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

نشرت في : 22/09/2018

  • إيران

    علي خامنئي: "الحرب غير مرجحة ولكن على القوات المسلحة أن تعزز قواتها"

    للمزيد

  • الشرق الأوسط

    تحطم طائرة حربية إيرانية من طراز "إف 5" ومقتل قائدها

    للمزيد

  • إيران

    زلزال عنيف بقوة 6 درجات يضرب غرب إيران ويخلف قتلى وجرحى

    للمزيد

search

مواقع المجموعة

مشاهدة فرانس 24

Français English Español عربي