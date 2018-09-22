إيران: قتلى وجرحى في هجوم على عرض عسكري في الأهواز

قُتل ثمانية عسكريين على الأقل وأصيب آخرون السبت، في اعتداء استهدف عرضا عسكريا في الأهواز بجنوب غرب إيران، وذلك بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية.

قُتل ثمانية عسكريين على الأقل صباح السبت في اعتداء استهدف تجمعا بمناسبة عرض عسكري في مدينة الأهواز في جنوب غرب إيران، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية.

وتابعت الوكالة "لم يُصب أي مسؤول كان مشاركا في الحدث، لكن هناك معلومات عن مقتل العديد من المدنيين دون أن نعرف عددهم تحديدا". وأُصيب عشرون شخصا على الأقل بجروح من بينهم امرأة وطفل في الاعتداء.

من جهتها، ذكرت وكالة الأنباء "فارس" أن الهجوم نفذه مسلحان فتحا النار على الحشد ثم حاولا إطلاق النار على منصة الشرف، لكن قوات الأمن سيطرت عليهما، ملمحة إلى إصابتهما بجروح.

وذكر التلفزيون الرسمي أن الهجوم استهدف منصة اجتمع فيها مسؤولون لمتابعة الحدث السنوي الذي يحيي ذكرى بدء الحرب العراقية الإيرانية التي دارت من عام 1980 إلى عام 1988.

وتنظم إيران عروضا مماثلة في عدة مدن من بينها العاصمة طهران وميناء بندر عباس في الخليج.

ونقل التلفزيون عن مراسله قوله "بدأ إطلاق النار من قبل عدة مسلحين من وراء المنصة أثناء العرض. هناك قتلى ومصابون كثيرون".

وقالت وكالة "مهر" شبه الرسمية للأنباء إنه حدث إطلاق نار أيضا بعد الهجوم أثناء ملاحقة بعض المهاجمين الذين تمكنوا من الفرار.

واتهم التلفزيون الرسمي "عناصر تكفيرية"، في إشارة إلى متشددين من السنة، في هجوم مدينة الأهواز، وهي مركز إقليم خوزستان وشهدت احتجاجات متفرقة للأقلية العربية في إيران.

ونقلت وكالة الطلبة عن متحدث باسم الحرس الثوري لم تذكر اسمه إلقاءه اللوم على قوميين عرب قال إنهم مدعومون من السعودية.

وتصاعدت التوترات بين إيران والسعودية خلال السنوات القليلة الماضية مع دعم البلدين أطرافا متصارعة في حروب بسوريا واليمن وأحزابا سياسية متنافسة في العراق ولبنان.

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

نشرت في : 22/09/2018