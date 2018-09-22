الأخبار الدولية على مدار الساعة

 

تشاهدون اليوم

إعادة


أحدث البرامج

أسبوع في العالم

الاتفاق الروسي - التركي حول إدلب: من المستفيد؟

للمزيد

حوار

رياض المالكي: لن نتراجع عن رفع دعوى ضد إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية

للمزيد

حوار

عزيز أبو سارة أول فلسطيني يترشح لرئاسة بلدية القدس

للمزيد

ريبورتاج

ما سر غرفة "المسجد" في منزل الكاتب الفرنسي بيار لوتي؟

للمزيد

ريبورتاج

مهرجان الجاز في الرباط.. موسيقى "العيطة" المغربية تمتزج مع الإيقاعات الغربية

للمزيد

هي الحدث

من السويد إلى اليمن.. قصص نساء تميزن في مهن" ذكورية"

للمزيد

ريبورتاج

اليمن: مدارس تعيد فتح أبوابها لاستقبال أطفال يصرون على تحقيق أحلامهم

للمزيد

ريبورتاج

ولادة "الراب" الأمازيغي في تونس

للمزيد

24 ساعة في فرنسا

فرنسا: المدير السابق للقصر الكبير أنفق أكثر من 400 مئة ألف يورو في استئجار السيارات

للمزيد

جميع برامجنا
تعليق شبكة البرامج
 تعليقات البرامج

الشرق الأوسط

مسؤول أممي: الأمم المتحدة تخسر "المعركة ضد المجاعة" في اليمن

© أ ف ب/أرشيف | ممرضة تحاول مساعدة طفل يعاني من سوء التغذية في مستشفى في منطقة عبس في محافظة حجة في شمال اليمن في 19 أيلول/سبتمبر 2018

فيديو فرانس 24

نص فرانس 24

آخر تحديث : 22/09/2018

شدد مسؤول أممي الجمعة خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن، على أن الأمم المتحدة تخسر "المعركة ضد المجاعة" في اليمن. وأكد على ضرورة تحرك مجلس الأمن لدعم اتخاذ "إجراءات فورية لتحقيق استقرار" اقتصادي، ودفع الجهات الفاعلة إلى "السماح بالوصول إلى الأشخاص الأكثر ضعفًا" عبر الموانئ والطرق الرئيسية، وتنظيم "جسر جوّي" لعمليات الإجلاء الطبي.

صرح مارك لووكوك مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أمام مجلس الأمن الدولي الجمعة، أنّ الأمم المتحدة تخسر "المعركة ضد المجاعة" في اليمن.

وأضاف لووكوك "الوضع قاتم جدًا. نحن نخسر معركتنا ضد المجاعة. والوضع تفاقم على نحو مثير للقلق في الأسابيع الأخيرة".

وقبل يومين، حذّرت منظّمة "أنقذوا الأطفال" (سايف ذي تشيلدرن) غير الحكومية من أنّ أكثر من خمسة ملايين طفل في هذا البلد معرّضون لخطر الموت جوعا.

وشدّد المسؤول الأممي خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن عقدت بطلب من المملكة المتحدة على "أننا قد نقترب من نقطة اللاعودة التي سيكون بعدها مستحيلاً تجنُّب العديد من الخسائر في الأرواح البشرية بسبب المجاعة الواسعة النطاق في البلاد".

ويشهد اليمن "أسوأ أزمة إنسانية في العالم"، وأشار لووكوك إلى أنّ "هناك أكثر من 22 مليون شخص بحاجة إلى المساعدة" في اليمن، منهم "18 مليونًا" يعانون من "انعدام الأمن الغذائي".

ولفت إلى أنّ "أكثر من 8 ملايين" يعانون من "انعدام خطير للأمن الغذائي، وهذا يعني أنهم لا يعرفون متى سيتناولون وجبتهم الغذائية التالية"، مشددًا على أنهم "يحتاجون إلى مساعدات إنسانية عاجلة للبقاء على قيد الحياة".

وأضاف "لتجنّب الانهيار الكامل والحفاظ على حياة ملايين الناس"، يجب على مجلس الأمن دعم إجراء مفاوضات سياسية واتخاذ "إجراءات فورية لتحقيق استقرار" اقتصادي، مؤكدا أنه يجب على المجلس أيضًا أن يدفع الجهات الفاعلة إلى "السماح بالوصول إلى الأشخاص الأكثر ضعفًا" عبر الموانئ والطرق الرئيسية، وتنظيم "جسر جوّي" لعمليات الإجلاء الطبي.

ومنذ 2014، يشهد اليمن نزاعا داميا قتل فيه نحو عشرة آلاف شخص معظمهم مدنيون وبينهم نحو 2200 طفل، بين قوات موالية لحكومة معترف بها دوليا يدعمها تحالف عسكري بقيادة السعودية، والمتمردين الحوثيين المتهمين بتلقي الدعم من إيران، والذين يسيطرون على صنعاء والحديدة ومناطق أخرى.

وبحسب الأمم المتحدة، ارتفعت أسعار المواد الغذائية في اليمن بنسبة 68 في المئة منذ 2015، العام الذي بدأ فيه التحالف العسكري بقيادة السعودية عملياته ضد المتمردين الحوثيين الشيعة.

 

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 22/09/2018

  • اليمن

    اليمن: مصرع العشرات في معارك عنيفة في محيط الحديدة غداة فشل محادثات جنيف

    للمزيد

  • اليمن

    الأمم المتحدة: غارات جوية تستهدف محافظة الحديدة اليمنية منذ ثلاثة أيام

    للمزيد

  • ضيف اليوم

    اليمن.. تعثر مفاوضات السلام قبل بدئها؟

    للمزيد

search

مواقع المجموعة

مشاهدة فرانس 24

Français English Español عربي