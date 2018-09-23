إسرائيل تطلب من سكان قرية خان الأحمر البدوية هدم بيوتهم قبل مطلع أكتوبر

سلمت الشرطة الإسرائيلية سكان قرية خان الأحمر الأحد أمرا مكتوبا ينص على هدم كل المباني المقامة فيها بأنفسهم، وأمهلتهم إلى بداية تشرين الأول/أكتوبر. وأكدت السلطات أنها ستنفذ القرار بنفسها بعد الموعد المحدد.

أمهلت السلطات الإسرائيلية سكان قرية خان الأحمر البدوية الأحد حتى الأول من تشرين الأول/أكتوبر لهدم "كل المباني المقامة" فيها بأنفسهم، مؤكدة أنها ستقوم بذلك بعد هذا الموعد إذا لم يتم تنفيذ أمرها.

و سلمت الشرطة الإسرائيلية إلى سكان خان الأحمر صباح الأحد نصا مكتوبا وحصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه، جاء فيه "بموجب قرار محكمة العدل العليا والقانون، عليكم هدم كل المباني المقامة داخل نطاق خان الأحمر بشكل ذاتي، وذلك لغاية يوم 1 تشرين الأول/أكتوبر 2018".

وأضافت السلطات "في حال امتنعتم عن تنفيذ ذلك، ستعمل سلطات المنطقة على تنفيذ أوامر الهدم بموجب قرار المحكمة".

وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية قد أعطت في الخامس أيلول/سبتمبر الضوء الأخضر لهدم قرية خان الأحمر التي يعيش فيها نحو مئتي بدوي فلسطيني وتتألف من أكواخ من الخشب والألواح المعدنية مثلما هي الحال عموما في القرى البدوية.

وتقع قرية خان الأحمر شرق القدس الشرقية المحتلة على الطريق الرئيسي بين مدينة القدس وأريحا، وهي محاطة بعدد من المستوطنات الإسرائيلية.

ويخيم عشرات المتضامنين الأجانب ونشطاء فلسطينيون في القرية تحسبا لهدمها فجأة.

من جهتها، دعت منظمات فلسطينية الأحد الفلسطينيين إلى إقامة صلاة الجمعة المقبلة في خان الأحمر تضامنا مع أهل القرية.

وتحاول حكومات أوروبية ومنظمات غير حكومية منع هدم القرية، معتبرة أن ذلك سيتيح لإسرائيل توسيع مستوطناتها في تلك المنطقة.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 23/09/2018