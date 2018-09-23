تنديد قطري كويتي وعماني بهجوم الأهواز الإيرانية

أدانت قطر والكويت وسلطنة عمان الهجوم على العرض العسكري في مدينة الأهواز الإيرانية ووصفوه بـ"الإرهابي". وكان الهجوم قد أدى إلى مقتل 29 شخصا على الأقل وإصابة 57 آخرين. ومن جهتها، أصدرت قطر الأحد بيانا للتنديد بالهجوم.

أعربت وزارة الخارجية القطرية في بيان عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الذي طال مدينة الأهواز جنوب غرب إيران وسقط خلاله 29 قتيلا.

وأكد مصدر مسؤول وزاري في الكويت، في بيان صحافي، إدانة بلاده للهجوم انطلاقا من موقفها المبدئي الرافض للإرهاب بكل صوره وأشكاله ومهما كانت دوافعه.

أما وزارة الخارجية العمانية فقد أعلنت في بيان أيضا رفضها لكل أشكال الإرهاب والعنف في أي زمان ومكان.

وأعرب الحوثيون في اليمن عن تضامنهم مع الحكومة الإيرانية بعد الهجوم. وأضافوا في تغريدة أن أعمال الإرهاب والاغتيالات بكل أشكالها ومنفذيها تمثل أخطر تهديد على السلم والأمن الدوليين والشعوب.

وترجح طهران فرضية تورط انفصاليين عرب في الهجوم الذي استهدف السبت عرضا عسكريا في مدينة الأهواز بجنوب غرب البلاد، وأسفر عن مقتل 29 شخصا، متهمة أيضا دولة "صغيرة" في الخليج بالوقوف وراء هذا العمل الإرهابي.

فرانس 24/ أ ف ب

نشرت في : 23/09/2018