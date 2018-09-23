مصر: السجن المؤبد بحق 66 متهما من الإخوان المسلمين بينهم مرشد الجماعة

قضت محكمة مصرية الأحد بالسجن المؤبد بحق المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع و65 متهما آخرين في القضية المعروفة إعلاميا باسم "أحداث العدوة" التي وقعت جنوب البلاد في 2013، بحسب ما قال الدفاع.

حكمت محكمة مصرية الأحد على المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع بالسجن المؤبد الذي يوازي في مصر السجن 25 عاما. ووجهت لبديع نحو 35 تهمة منذ عزل الرئيس المصري السابق محمد مرسي على خلفية أحداث ترجع للعام 2013 وعرفت في الإعلام باسم "أحداث العدوة" نسبة إلى مركز العدوة الواقع في صعيد مصر بالقرب من محافظة المنيا.

وحكم أيضا على 65 متهما آخرين في القضية بالمدة نفسها. وقال عبد المنعم عبد المقصود المحامي في فريق الدفاع عن المتهمين إن محكمة جنايات المنيا حكمت بالسجن المؤبد على 66 متهما وبرأت 288 آخرين.

والحكم الصادر الأحد ليس الحكم المؤبد الوحيد بحق مرشد الإخوان، التنظيم الذي صنفته السلطات المصرية "إرهابيا" في نهاية 2013، فهناك أكثر من خمسة أحكام بالسجن المؤبد أصدرتها المحاكم المصرية بحق بديع بينها ثلاثة أحكام نهائية.

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ما هي أحداث العدوة؟

تعود أحداث القضية التي يحاكم على ذمتها نحو 700 متهم إلى عام 2013 عندما نظم مؤيدو الرئيس السابق محمد مرسي تظاهرات احتجاجية في مركز العدوة بمحافظة المنيا الواقعة على بعد 265 كلم جنوب القاهرة، عقب فض قوات الأمن لاعتصامات في القاهرة. وصدرت آنذاك أحكام بالسجن تتراوح بين 3 و15 سنة في حق سائر المتهمين. وأوضح عبد المقصود أن "بعض المتهمين قضوا فترة العقوبة بالفعل خلال الحبس الاحتياطي".

تهمة التحريض على العنف تلاحق عناصر جماعة الإخوان المسلمين

وكانت النيابة قد وجهت إلى المتهمين تهم "التحريض على العنف واقتحام وحرق وسرقة ونهب مركز شرطة العدوة".

وكانت محكمة جنايات المنيا قد قضت في حزيران/يونيو 2014 بإعدام 183 متهما من بينهم محمد بديع بعد إدانتهم في القضية، إلا أن محكمة النقض قررت بعدها قبول الطعن المقدم من بعض المتهمين وإلغاء الأحكام وإعادة محاكمتهم.

فرانس 24 / أ ف ب

نشرت في : 23/09/2018