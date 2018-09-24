اليمن: التحالف العربي يعتزم فتح ممرات إنسانية بين الحديدة وصنعاء

يعتزم التحالف العربي بقيادة السعودية فتح ممرات إنسانية بين الحديدة اليمنية وصنعاء بهدف ضمان "تأمين التحركات الإنسانية" خلال العملية العسكرية في مدينة الحديدة.

أعلن التحالف العسكري في اليمن بقيادة السعودية الاثنين أنه يعتزم بالتنسيق مع الأمم المتحدة فتح ثلاثة ممرات إنسانية آمنة بين الحديدة غرب اليمن والعاصمة صنعاء. وأفاد المتحدث باسم التحالف العقيد الركن تركي المالكي للصحافيين في الرياض أن التحالف يعمل مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوشا" من أجل فتح هذه الممرات.

وأوضح أن "الهدف من إنشاء هذه الممرات تأمين الطرق للتحركات الإنسانية بين صنعاء والحديدة" مشيرا إلى وجود ثلاثة ممرات تربط بين المدينتين.

وبحسب المالكي ستعمل هذه الممرات من الساعة السادسة صباحا حتى الساعة السادسة مساء، مشيرا أنه سيتم "تفعيلها قريبا".

وكان التحالف أعلن الأسبوع الماضي استئناف العملية الهادفة إلى السيطرة على مدينة الحديدةومينائها الاستراتيجي بعد نحو شهرين ونصف شهر من تعليقها إفساحا في المجال أمام المفاوضات السياسية.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 24/09/2018