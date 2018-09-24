موسكو تزود دمشق بأنظمة دفاع جوي متطورة من نوع "إس-300"

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تسليم سوريا منظومات حديثة للدفاع الجوي "إس-300" إلى الجيش السوري خلال أسبوعين بعد قيامه بإسقاط طائرة روسية عن طريق الخطأ خلال غارة إسرائيلية. وهذه الأنظمة قادرة على اعتراض أي طائرة على بعد أكثر من 250 كيلومترا ويمكن أن تضرب عدة أهداف في الجو في وقت واحد، بحسب وزير الدفاع الروسي.

أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو الاثنين أن روسيا ستسلم خلال أسبوعين منظومات حديثة للدفاع الجوي "إس-300" إلى الجيش السوري بعد إسقاطه طائرة روسية خطأ خلال غارة إسرائيلية.

وقال شويغو إن "القوات المسلحة السورية ستتسلم منظومات الدفاع الحديثة ’إس 300+‘ خلال أسبوعين"، مشيرا إلى أن هذه المنظومات "قادرة على اعتراض أي طائرة على بعد أكثر من 250 كيلومترا ويمكن أن تضرب عدة أهداف في الجو في وقت واحد". وأوضح أن تسليم هذه الأنظمة الحديثة لم يتم من قبل بسبب تحفظات إسرائيلية.

كما أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن روسيا ستشوّش على اتصالات أي طائرة تحاول ضرب سوريا من فوق البحر المتوسط، وذلك بعد إسقاط مقاتلة روسية عن طريق الخطأ إثر غارة إسرائيلية.

وقال شويغيو إن "الملاحة عبر الأقمار الإصطناعية ورادارات الطائرات وأنظمة اتصالات الطائرات الحربية التي تهاجم أهدافا أرضية ستلغى في المناطق المحاذية لسوريا في البحر المتوسط".

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 24/09/2018