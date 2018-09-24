الأخبار الدولية على مدار الساعة

 

تشاهدون اليوم

إعادة


أحدث البرامج

ضيف ومسيرة

فضيلة الكادي: خبيرة "الطرز" المغربي

للمزيد

قراءة في الصحافة العالمية

ألمانيا تتخبط في الأزمات بعد عام على إعادة انتخاب ميركل

للمزيد

مراقبون

عندما تنظف السواحل التونسية مشيا على الأقدام

للمزيد

مراقبون

أطفال من جنوب السودان طردتهم إسرائيل واستقبلتهم أوغندا

للمزيد

محاور

محاور مع خزعل الماجدي: بعد قرون من العنف..."الروحانيات" هي مستقبل الأديان

للمزيد

تذكرة عودة

تذكرة عودة إلى كمبالا

للمزيد

أسبوع في العالم

الاتفاق الروسي - التركي حول إدلب: من المستفيد؟

للمزيد

حوار

رياض المالكي: لن نتراجع عن رفع دعوى ضد إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية

للمزيد

حوار

عزيز أبو سارة أول فلسطيني يترشح لرئاسة بلدية القدس

للمزيد

جميع برامجنا
تعليق شبكة البرامج
 تعليقات البرامج

الشرق الأوسط

موسكو تزود دمشق بأنظمة دفاع جوي متطورة من نوع "إس-300"

© أ ف ب | الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

نص فرانس 24

آخر تحديث : 24/09/2018

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تسليم سوريا منظومات حديثة للدفاع الجوي "إس-300" إلى الجيش السوري خلال أسبوعين بعد قيامه بإسقاط طائرة روسية عن طريق الخطأ خلال غارة إسرائيلية. وهذه الأنظمة قادرة على اعتراض أي طائرة على بعد أكثر من 250 كيلومترا ويمكن أن تضرب عدة أهداف في الجو في وقت واحد، بحسب وزير الدفاع الروسي.

أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو الاثنين أن روسيا ستسلم خلال أسبوعين منظومات حديثة للدفاع الجوي "إس-300" إلى الجيش السوري بعد إسقاطه طائرة روسية خطأ خلال غارة إسرائيلية.

وقال شويغو إن "القوات المسلحة السورية ستتسلم منظومات الدفاع الحديثة ’إس 300+‘ خلال أسبوعين"، مشيرا إلى أن هذه المنظومات "قادرة على اعتراض أي طائرة على بعد أكثر من 250 كيلومترا ويمكن أن تضرب عدة أهداف في الجو في وقت واحد". وأوضح أن تسليم هذه الأنظمة الحديثة لم يتم من قبل بسبب تحفظات إسرائيلية.

كما أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن روسيا ستشوّش على اتصالات أي طائرة تحاول ضرب سوريا من فوق البحر المتوسط، وذلك بعد إسقاط مقاتلة روسية عن طريق الخطأ إثر غارة إسرائيلية.

وقال شويغيو إن "الملاحة عبر الأقمار الإصطناعية ورادارات الطائرات وأنظمة اتصالات الطائرات الحربية التي تهاجم أهدافا أرضية ستلغى في المناطق المحاذية لسوريا في البحر المتوسط".

 

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 24/09/2018

  • روسيا

    روسيا تتهم إسرائيل بتزويدها بمعلومات "مضللة" في حادث إسقاط طائرتها فوق سوريا

    للمزيد

  • سوريا - روسيا

    إسرائيل وروسيا تتعهدان "بعدم التصادم" إثر حادثة إسقاط طائرة روسية قبالة سواحل سوريا

    للمزيد

  • سوريا - روسيا

    إسرائيل ترسل وفدا عسكريا لموسكو لتوضيح ملابسات سقوط الطائرة الروسية في سوريا

    للمزيد

search

مواقع المجموعة

مشاهدة فرانس 24

Français English Español عربي