"سيرك الشمس" الكندي بقدم عرضا لأول مرة في الرياض

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آلاف الناخبين في المالديف يدلون بأصواتهم لانتخاب رئيس للبلاد
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هجوم الأهواز: الإمارات ترفض الاتهامات الإيرانية وتنظيم "الدولة الإسلامية" يؤكد مسؤوليته بمقطع مسجل
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إسرائيل تطلب من سكان قرية خان الأحمر البدوية هدم بيوتهم قبل مطلع أكتوبر
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كانتون سويسري يصوت لمنع ارتداء النقاب في الأماكن العامة
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النرويج تعتقل مواطنا روسيا بتهمة التجسس لصالح بلاده
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جمهورية الكونغو الديمقراطية: مقتل 16 شخصا على الأقل في هجوم نسب إلى جماعة أوغندية مسلحة
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تونس: فيضانات في نابل تودي بحياة خمسة أشخاص
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مصر: السجن المؤبد بحق 66 متهما من الإخوان المسلمين بينهم مرشد الجماعة
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روسيا تتهم إسرائيل بتزويدها بمعلومات "مضللة" في حادث إسقاط طائرتها فوق سوريا
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الرئيس الكوبي الجديد يصل إلى الولايات المتحدة لأول مرة وسط توتر مع واشنطن
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دخول الرسوم الأمريكية الجديدة ضد الصين حيز التنفيذ في تصعيد للحرب التجارية بين البلدين
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مرشح المعارضة في المالديف يفوز بالانتخابات الرئاسية ويزيح عبد الله يمين
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