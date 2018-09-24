الأخبار الدولية على مدار الساعة

 

تشاهدون اليوم

إعادة


أحدث البرامج

مراقبون

عندما تنظف السواحل التونسية مشيا على الأقدام

للمزيد

مراقبون

أطفال من جنوب السودان طردتهم إسرائيل واستقبلتهم أوغندا

للمزيد

محاور

محاور مع خزعل الماجدي: بعد قرون من العنف..."الروحانيات" هي مستقبل الأديان

للمزيد

تذكرة عودة

تذكرة عودة إلى كمبالا

للمزيد

أسبوع في العالم

الاتفاق الروسي - التركي حول إدلب: من المستفيد؟

للمزيد

حوار

رياض المالكي: لن نتراجع عن رفع دعوى ضد إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية

للمزيد

حوار

عزيز أبو سارة أول فلسطيني يترشح لرئاسة بلدية القدس

للمزيد

ريبورتاج

ما سر غرفة "المسجد" في منزل الكاتب الفرنسي بيار لوتي؟

للمزيد

ريبورتاج

مهرجان الجاز في الرباط.. موسيقى "العيطة" المغربية تمتزج مع الإيقاعات الغربية

للمزيد

جميع برامجنا
تعليق شبكة البرامج
 تعليقات البرامج

الشرق الأوسط

"سيرك الشمس" الكندي بقدم عرضا لأول مرة في الرياض

© فرانس24

فيديو فاطمة الزهراء عبقري

آخر تحديث : 24/09/2018

قدمت فرقة سيرك الشمس الكندية الشهيرة أول عرض لها في العاصمة السعودية الرياض بمناسبة العيد الوطني السعودي، واختارت لذلك أزياء تتماشى مع تقاليد البلاد. ولاقى هذا العرض ترحيبا لدى جانب من الحاضرين. ولم تمنع الأزمة بين كندا والسعودية من إقامة عرض السيرك.

نشرت في : 24/09/2018

  • كندا - السعودية

    كندا تطلب المساعدة من دول عدة لحل خلافاتها مع السعودية

    للمزيد

  • أزمة دبلوماسية

    أطباء سعوديون تحت التمرين مطالبون بالعودة من كندا في خضم الأزمة الدبلوماسية

    للمزيد

  • السعودية-كندا

    السعودية توقف برامج علاج رعاياها في كندا على خلفية الأزمة الدبلوماسية بين البلدين

    للمزيد

search

مواقع المجموعة

مشاهدة فرانس 24

Français English Español عربي