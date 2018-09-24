مصر: حكم نهائي بإعدام 20 إسلاميا أدينوا بقتل 13 شرطيا

أصدر القضاء المصري الاثنين حكما نهائيا يقضي بإعدام 20 إسلاميا من أنصار الرئيس السابق محمد مرسي، على خلفية قضية مقتل 13 شرطيا في هجوم على مركز شرطة عام 2013.

أصدرت محكمة النقض المصرية الاثنين حكما نهائيا بإعدام 20 إسلاميا من أنصار الرئيس السابق محمد مرسي أدينوا بقتل 13 شرطيا في هجوم على مركز شرطة بغرب العاصمة المصرية عقب الإطاحة بمرسي عام 2013.

وقال مسؤول قضائي إن هذه المحاكمة هي الثانية للمتهمين أمام محكمة النقض، وبالتالي فإن "الحكم نهائي وبات غير قابل للطعن".

وتتعلق القضية بهجوم على مركز شرطة بمدينة كرداسة، إحدى مدن محافظة الجيزة غرب القاهرة يوم 14 أغسطس/آب 2013 قُتل فيه مأمور القسم وعشرة آخرين من الضباط والأفراد.

وتقول الحكومة إن أعضاء في جماعة الإخوان ومؤيدين لها شنوا الهجوم الذي تخلله تمثيل بعدد من الجثث. وتقول الشرطة إن المهاجمين استخدموا قذائف (آر.بي.جي) وبنادق آلية في الهجوم. وأكد شهود عيان ذلك.

واندلعت احتجاجات عنيفة في أنحاء مختلفة في مصر في 14 أغسطس/آب 2013 ردا على فض قوات الأمن لاعتصامين لمؤيدي الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين ومقتل المئات من المعتصمين. وكان المعتصمون يطالبون بعودة مرسي الذي أعلن الجيش عزله في يوليو/تموز إثر احتجاجات حاشدة على حكمه.

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

نشرت في : 24/09/2018