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الشرق الأوسط

مباشر: كلمة الرئيس الإيراني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة

© صورة ملتقطة من الشاشة

فيديو فرانس 24

نص فرانس 24

آخر تحديث : 25/09/2018

تابعوا مباشرة على فرانس24 كلمة الرئيس الإيراني حسن روحاني في افتتاح أعمال الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

نشرت في : 25/09/2018

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