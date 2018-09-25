مباشر: كلمة الرئيس الفرنسي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة

المرصد السوري: النظام نقل مئات الجهاديين من دير الزور إلى إدلب

ترامب لا ينوي لقاء روحاني على هامش فعاليات الجمعية العامة

الاتحاد الأوروبي يعتزم إنشاء كيان قانوني للالتفاف على العقوبات الأمريكية على إيران

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