مباشر: كلمة الرئيس الفرنسي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة

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المرصد السوري: النظام نقل مئات الجهاديين من دير الزور إلى إدلب
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ترامب لا ينوي لقاء روحاني على هامش فعاليات الجمعية العامة
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الاتحاد الأوروبي يعتزم إنشاء كيان قانوني للالتفاف على العقوبات الأمريكية على إيران
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ريبورتاج: الحكومة الأردنية تسير حافلات حديثة لتطوير أسطول النقل
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يوميات رحلة: من ريو غراندي إلى تييرا ديل فويغو 2/7
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إقالة رئيس الوزراء السويدي بعد تصويت لحجب الثقة في البرلمان
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فيديو: نابل التونسية تعود تدريجيا للحياة بعد فيضانات مدمرة
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فرنسا ترفض رسو سفينة الإغاثة "أكواريوس" في ميناء مرسيليا
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الجزائر: آلاف العسكريين السابقين يتظاهرون والأمن يمنعهم من بلوغ العاصمة
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"المواطن" الأوروبي مانويل فالس.. من رئيس وزراء فرنسا إلى عمدة برشلونة؟
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سكان خوزستان المحافظة الإيرانية الغنية بالنفط يشكون من الحرمان
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افتتاح الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة: غوتيريس يحذر من نظام عالمي "تسوده الفوضى"
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