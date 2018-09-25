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الشرق الأوسط

مباشر: كلمة الرئيس الفرنسي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة

© أ ف ب

فيديو فرانس 24

نص فرانس 24

آخر تحديث : 25/09/2018

تابعوا مباشرة على فرانس24 كلمة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في افتتاح أعمال الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

نشرت في : 25/09/2018

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