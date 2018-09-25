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الشرق الأوسط

الحكومة الأردنية تسير حافلات حديثة لتطوير أسطول النقل

© فرانس24

فيديو دانية المعايطة

آخر تحديث : 25/09/2018

طرحت الحكومةالأردنية 65 حافلة حديثة تستجيب للمواصفات العالمية ومزودة بتكنولوجيا حديثة لتعويض أسطول الحافلات القديمة التي تؤرق المواطنين. وتحاول الحكومة تطوير أسطول النقل الحالي ضمن خطة تستغرق ثلاث سنوات.

نشرت في : 25/09/2018

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