الحكومة الأردنية تسير حافلات حديثة لتطوير أسطول النقل

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اليمن: التحالف العربي يعتزم فتح ممرات إنسانية بين الحديدة وصنعاء
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موسكو تزود دمشق بأنظمة دفاع جوي متطورة من نوع "إس-300"
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عشرات آلاف الإيرانيين يشيعون ضحايا هجوم الأهواز وخامنئي يتهم السعودية والإمارات بتمويل منفذيه
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جوائز فيفا: محمد صلاح ينال جائزة بوشكاش لأفضل هدف
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تونس: السبسي يعلن نهاية التوافق مع حركة النهضة الإسلامية
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الحكم على المعارض الروسي ألكسي نافالني بالسجن 20 يوما فور مغادرته له
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"هيومن رايتس ووتش" تتهم الحوثيين باحتجاز وتعذيب رهائن ومعتقلين
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المرصد السوري: النظام نقل مئات الجهاديين من دير الزور إلى إدلب
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يوميات رحلة: من ريو غراندي إلى تييرا ديل فويغو 2/7
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بعد انتظار طويل، فرنسا تقرر جبر ضرر الحركى
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مواجهة مرتقبة بين ترامب وروحاني خلال أعمال الجمعية العامة في نيويورك
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بنما تلغي تسجيل سفينة "أكواريوس" الإغاثية وتطالبها بإنزال علمها
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