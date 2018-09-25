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الشرق الأوسط

السعودية تعتبر اتهامات إيران بعلاقتها بهجوم الأهواز "باطلة"

© أ ف ب

نص فرانس 24

آخر تحديث : 25/09/2018

نقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن السعودية رفضت اتهامات إيران بعلاقتها بهجوم الأهواز الذي أوقع 24 قتيلا. وقالت السعودية إن الاتهامات "باطلة".

أعربت السعودية الثلاثاء عن رفضها واستنكارها للاتهامات الإيرانية "الباطلة" التي أشارت إلى دعم المملكة للهجمات التي وقعت في الأهواز بجنوب غرب إيران أثناء عرض عسكري السبت الماضي وأوقعت 24 قتيلا، بحسب الإعلام الرسمي.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية عن مصدر في وزارة الخارجية السعودية قوله "إن المملكة ترفض وتستنكر الاتهامات الباطلة التي أشار لها مسؤولون إيرانيون حيال دعم المملكة للأحداث التي وقعت في إيران يوم السبت".

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 25/09/2018

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