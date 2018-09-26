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الشرق الأوسط

البحرين: الشرطة توقف 15 شخصا في ذكرى عاشوراء بتهمة إثارة الفوضى

© أ ف ب/ أرشيف | صدامات بين الشرطة ومحتجين بحرينيين خلال تظاهرة في 28 آب/أغسطس 2015

نص فرانس 24

آخر تحديث : 26/09/2018

أصدرت الشرطة البحرينية بيانا الثلاثاء قالت فيه إنها ألقت القبض "على 15 شخصا من العناصر التخريبية التي قامت بارتكاب أفعال وتصرفات مسيئة... بهدف إثارة الفوضى والتخريب" خلال ذكرى عاشوراء الأسبوع الماضي.

قالت الشرطة البحرينية إنها أوقفت 15 شخصا بتهمة إقامة "علاقات" مع إيران وارتكاب أعمال تخريب خلال ذكرى عاشوراء الأسبوع الماضي.

وصرحت الشرطة في بيان في وقت متأخر من مساء الثلاثاء "تم القبض على 15 شخصا من العناصر التخريبية التي قامت بارتكاب أفعال وتصرفات مسيئة... بهدف إثارة الفوضى والتخريب".

وتابع البيان أن "أعمال البحث والتحري أكدت أن الحرس الثوري الإيراني، يقف وراء عملية التمويل من خلال العناصر الإرهابية الذين تأويهم إيران، وفي مقدمتهم عناصر تنظيم 14 فبراير الإرهابي"، في إشارة إلى حركة الاحتجاج التي بدأت في البلاد قبل سبع سنوات.

وتشهد البحرين اضطرابات متقطعة منذ قمع حركة احتجاج في شباط/فبراير 2011 في خضم أحداث "الربيع العربي" قادتها الغالبية الشيعية التي يطالب قادتها بإقامة ملكية دستورية في المملكة التي تحكمها سلالة سنية.

وتنفي سلطات البحرين ممارسة أي تمييز ضد الشيعة وتتهم بانتظام إيران بتأسيس "خلايا إرهابية" و"زعزعة استقرار" المملكة الخليجية، الأمر الذي تنفيه طهران.

وكانت النيابة العامة في البحرين قد أعلنت الثلاثاء إحالة 169 مواطنا من الشيعة للمحاكمة بتهمة تأسيس "جماعة إرهابية بما يُسمى حزب الله البحريني".

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 26/09/2018

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