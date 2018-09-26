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ريبورتاج: الحركى وأمل اعتراف الدولة الفرنسية بمآسيهم
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إيران والعقوبات الأمريكية تهيمن على اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة
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"المواطن" الأوروبي مانويل فالس يرشح نفسه لرئاسة بلدية برشلونة
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ترامب "ضد البشرية" في الجمعية العامة للأمم المتحدة
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الحكم بالسجن على الممثل الأمريكي بيل كوسبي بعد إدانته بالاعتداء الجنسي
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ليبيا: توقف المعارك وعودة الهدوء إلى العاصمة بعد شهر من القتال
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الرئيس التركي ينفي تدخل السياسة في حكم مرتقب على قس أمريكي
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البحرين: الشرطة توقف 15 شخصا في ذكرى عاشوراء بتهمة إثارة الفوضى
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رئيس الوزراء الياباني يعرب عن استعداده للقاء الزعيم الكوري الشمالي
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اليمن: سكان الحديدة يفرون من المدينة مع استئناف الحملة العسكرية
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وزير الخارجية الأمريكي يتهم الاتحاد الأوروبي بتقوية "إيران كأول راعية للإرهاب"
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الرئيس الفرنسي يدعو إلى "الحوار والتعددية" في الملف الإيراني
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