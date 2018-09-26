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الشرق الأوسط

اليمن: سكان الحديدة يفرون من المدينة مع استئناف الحملة العسكرية

© صورة ملتقطة من شاشة فرانس24

فيديو أنمار حجازي

نص فرانس 24

آخر تحديث : 26/09/2018

أعلن التحالف العربي في اليمن بقيادة السعودية أنه يعتزم بالتنسيق مع الأمم المتحدة فتح ثلاثة ممرات إنسانية آمنة بين الحديدة، الميناء الأهم في البلاد، والعاصمة صنعاء. وذلك بعد إعلانها استئناف عملية السيطرة على الحديدة.

نشرت في : 26/09/2018

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