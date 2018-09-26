اليمن: سكان الحديدة يفرون من المدينة مع استئناف الحملة العسكرية

ترامب "ضد البشرية" في الجمعية العامة للأمم المتحدة

الحكم بالسجن على الممثل الأمريكي بيل كوسبي بعد إدانته بالاعتداء الجنسي

ليبيا: توقف المعارك وعودة الهدوء إلى العاصمة بعد شهر من القتال

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