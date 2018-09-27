"زيارة أردوغان لألمانيا حساسة جدا لأن تركيا وقعت في مفترق طرق علاقاتها الدولية"

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فرنسا: القضاء يرفض طلب الإفراج عن طارق رمضان وسط ظهور عناصر جديدة تناقض روايته
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تركي آل الشيخ ينسحب من الاستثمار الرياضي في مصر بعد شتم أنصار الأهلي والدته
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العفو الدولية: عمال في إحدى منشآت كأس العالم بقطر لم يتلقوا رواتبهم لأشهر
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ماكرون وماي وترودو يتعهدون بتمكين كل الفتيات من الالتحاق بالمدارس بحلول 2030
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ترامب: حل الدولتين "أفضل" للسلام في الشرق الأوسط
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الجمعية العامة للأمم المتحدة: ماراطون دبلوماسي في عالم متقلب
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زعيم حزب العمال يقدم مشروعا لقيادة بريطانيا رغم الانقسامات داخل حزبه حول بريكسيت
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قادة العالم متمسكون بالاتفاق النووي واحتواء الأزمة الإيرانية
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الرئيس الفنزويلي يعلن استعداده للقاء ترامب وحل الخلافات الثنائية
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إعلام بريطاني: أحد المشتبه بهما في قضية سكريبال عقيد بالجيش الروسي
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قادة دول العالم يحاولون إعادة إحياء اتفاق باريس للمناخ
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يوميات رحلة: من ريو غراندي إلى تييرا ديل فويغو 4/7
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