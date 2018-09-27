الأخبار الدولية على مدار الساعة

 

تشاهدون اليوم

إعادة


أحدث البرامج

تونس - باريس

سمير ماجول: نتوافق مع الاتحاد العام للشغل على إضراب عام ضد الإضرابات

للمزيد

حدث اليوم

الجمعية العامة للأمم المتحدة: ماراطون دبلوماسي في عالم متقلب

للمزيد

وقفة مع الحدث

هل يربح ترامب معركته ضد إيران في الأمم المتحدة؟

للمزيد

تكنوفيليا

أطباء قلب أمريكيون يحذرون من إمكانية تعرض أجهزة تنظيم ضربات القلب للقرصنة

للمزيد

قراءة في الصحافة العالمية

ترامب "ضد البشرية" في الجمعية العامة للأمم المتحدة

للمزيد

وجها لوجه

تونس: نهاية الاستقطاب الثنائي؟

للمزيد

رياضة 24

دوري أبطال أفريقيا: بعد خسارة الوداد البيضاوي حامل اللقب، من يفوز بالكأس؟

للمزيد

ثقافة

تونس.. موسيقى الراب العالمية باللغة الأمازيغية

للمزيد

أنتم هنا

من "غرانفيل" إلى "اتريتا".. مدن ساحلية نورماندية

للمزيد

جميع برامجنا
تعليق شبكة البرامج
 تعليقات البرامج

الشرق الأوسط

"زيارة أردوغان لألمانيا حساسة جدا لأن تركيا وقعت في مفترق طرق علاقاتها الدولية"

© أ ف ب | الرئيس التركي في إسطنبول بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية. في 25 حزيران/يونيو 2018

نص فرانس 24

آخر تحديث : 27/09/2018

شدد المحلل السياسي جواد غوك على الزيارة التي يقوم بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى تركيا، من الخميس إلى السبت، قائلا إنها "حساسة جدا لأن تركيا وقعت في مفترق الطرق في علاقاتها الدولية"، وبالتالي فإنها بحاجة إلى تحسين "علاقاتها ليس فقط مع ألمانيا ولكن أيضا مع كل دول الاتحاد الأوروبي".

نشرت في : 27/09/2018

  • الأسبوع الاقتصادي

    العقوبات الأمريكية على إيران: أي أثر على الشركات وعلى الاستثمارات الأجنبية؟

    للمزيد

  • وقفة مع الحدث

    هل يراهن ترامب على "تغيير النظام" في إيران من الداخل؟

    للمزيد

  • سوريا - إسرائيل

    المرصد السوري: 11 إيرانيا قضوا في الضربات التي نفذتها إسرائيل في سوريا الخميس

    للمزيد

search

مواقع المجموعة

مشاهدة فرانس 24

Français English Español عربي