محمود عباس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: "القدس ليست للبيع"

جدد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الخميس في كلمة ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، تأكيده على أن الولايات المتحدة لن تكون الوسيط الوحيد للسلام في الشرق الأوسط. وقال عباس إن "القدس ليست للبيع.. وحقوق شعبنا ليست للمساومة".

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الخميس إن الفلسطينيين يرفضون أن تكون الولايات المتحدة وسيطا وحيدا في عملية السلام بالشرق الأوسط،، متهما إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنها "منحازة" للجانب الإسرائيلي، وبتقويض حل الدولتين.

وفي كلمته بعد يوم من إعلان الرئيس الأمريكي بأنه يفضل حل الدولتين لإنهاء النزاع بين تل أبيب والفلسطينيين وأنه سيكشف عن خطة سلام جديدة خلال أشهر، قال عباس إنه لا يمكن اعتبار ترامب وسيطا محاديا.

وأكد عباس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة "لن نقبل بالوساطة الأمريكية وحدها في عملية السلام". وتابع أن ترامب أظهر أنه "منحاز" لإسرائيل منذ توليه السلطة.

عباس يدعو ترامب للتراجع عن قراراته حول القدس

كما اعتبر عباس أن واشنطن "نقضت كافة الاتفاقات بيننا، فإما أن تلتزم بما عليها، وإلا فإننا لن نلتزم بأي اتفاق"، مؤكدا أن الإدارة الأمريكية قوضت حل الدولتين، وكشفت عن مزاعمها "الكاذبة" بأنها قلقة بشأن الظروف الإنسانية للفلسطينيين.

كما انتقد بشدة قرارات ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وإغلاق مكتب بعثة منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، ووقف التمويل عن الفلسطينيين خاصة تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.

وقال عباس "القدس ليست للبيع، وعاصمتنا هي القدس الشرقية.. وحقوق شعبنا ليست للمساومة".

وتساءل الرئيس الفلسطيني "هل يجوز أن تبقى إسرائيل من دون مساءلة أو حساب؟ وهل يجوز أن تبقى دولة فوق القانون؟ ولماذا لا يمارس مجلس الأمن الدولي صلاحياته لإجبار إسرائيل على الامتثال للقانون الدولي وإنهاء احتلالها لدولة فلسطين؟".

كما قال محمود عباس إنه لا يمكن أن يكون هناك سلام بدون دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، داعيا دول العالم إلى الاعتراف بفلسطين. وأضاف "نحن لسنا ضد المفاوضات ولم نرفضها يوما، وسنواصل مد أيدينا من أجل السلام، وأننا لن نلجأ إلى العنف والإرهاب مهما كانت الظروف".

أونروا تحصل على تمويل جديد

في سياق متصل، أعلن الأردن الخميس أن عددا من الدول تعهدت دفع 118 مليون دولار لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) لمساعدتها في التغلب على الأزمة التي نجمت عن خفض التمويل الأمريكي.

وقال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في مؤتمر صحفي إن ألمانيا والسويد والاتحاد الأوروبي وتركيا واليابان بين الجهات التي قدمت أموالا إضافية للأونروا خلال الاجتماع الذي عقد على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 27/09/2018