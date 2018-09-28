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الشرق الأوسط

الأمم المتحدة تؤيد قرار تمديد التحقيق في ارتكاب "جرائم حرب" في اليمن

© أ ف ب/أرشيف

نص فرانس 24

آخر تحديث : 28/09/2018

صوت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الجمعة بأغلبية لصالح مقترح تمديد التحقيق بشأن ارتكاب جرائم حرب في اليمن، رغم معارضة السعودية واليمن.

أيد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الجمعة أمد تحقيق  بشأن حقوق الإنسان في اليمن بموافقة 21 صوتا مقابل رفض ثمانية، ليتخطى بذلك اعتراضات السعودية واليمن.

ويرى مؤيدو القرار بما فيهم كندا والاتحاد الأوروبي أن مجموعة الخبراء التي كلفها المجلس بالمهمة العام الماضي لا يزال أمامها عمل يتعين إنجازه، لكن المعترضين يقولون إن هذا سيفاقم الأزمة ويزيد من زعزعة الاستقرار بالمنطقة.

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وصوتت 21 دولة من أصل 47 لصالح القرار مقابل 8 أصوات ضده وامتناع 18 دولة عن التصويت. والشهر الماضي، قدم المحققون تقريرا خلص إلى أن جميع أطراف الصراع في اليمن ربما ارتكبت "جرائم حرب". ما رفضته السعودية.

فرانس24/ رويترز/ أ ف ب
 

نشرت في : 28/09/2018

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