ستة قتلى على الأقل برصاص الجيش الإسرائيلي على الحدود مع غزة

قتل ما لا يقل عن ستة فلسطينيين الجمعة برصاص الجيش الإسرائيلي في مواجهات على حدود قطاع غزة، وفق ما أعلنت وزارة الصحة، مضيفة أن 190 آخرين نقلوا إلى المستشفيات إثر إصابتهم بجروح.

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية الجمعة مقتل ستة فلسطينيين على الأقل برصاص الجيش الإسرائيلي في مواجهات على الحدود مع قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الطبيب أشرف القدرة في بيان "استشهد الطفل محمد نايف الحوم (14 عاما) برصاصة في الصدر شرق مخيم البريج، كما استشهد إياد خليل أحمد الشاعر (18 عاما) برصاصة بالصدر شرق غزة".

وأضاف القدرة "كما استشهد أيضا الشاب محمد بسام شخصه (24 عاما) في شرق غزة، ومحمد علي أنشاصي (18 عاما) شرق خان يونس، ومحمد وليد هنية (24 عاما) برصاصة بالرأس".

وتم الإعلان عن مقتل شخص آخر دون الكشف عن هويته

وتابع القدوة "أصيب 397 فلسطينيا بجروح تم تحويل 190 منهم إلى المستشفيات" موضحا أن "بين الإصابات 83 بالرصاص الحي 3 حالات منها في حال الخطر". وبين المصابين 30 طفلا وأربعة مسعفين أحدهم بالرصاص بالإضافة إلى صحافيين اثنين.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 28/09/2018