الأخبار الدولية على مدار الساعة

 

تشاهدون اليوم

إعادة


أحدث البرامج

النقاش

ألمانيا - تركيا: هل سيقنع أردوغان الألمان؟

للمزيد

حدث اليوم

حل الدولتين: حقيقة دولية أم فرضية أمريكية؟

للمزيد

حوار

رئيس الاستخبارات الخارجية الفرنسية السابق: استقرار الجزائر لا يعني الجمود

للمزيد

تكنو

انتشار ظاهرة العلاقات الغرامية بين آدميين وشخصيات افتراضية رقمية

للمزيد

تكنو

نتائج مخيبة لمشروع الطرق الشمسية في فرنسا

للمزيد

وقفة مع الحدث

ترامب يعرض حل الدولتين.. لماذا الآن؟

للمزيد

تونس - باريس

سمير ماجول: نتوافق مع الاتحاد العام للشغل على إضراب عام ضد الإضرابات

للمزيد

حدث اليوم

الجمعية العامة للأمم المتحدة: ماراطون دبلوماسي في عالم متقلب

للمزيد

وقفة مع الحدث

هل يربح ترامب معركته ضد إيران في الأمم المتحدة؟

للمزيد

جميع برامجنا
تعليق شبكة البرامج
 تعليقات البرامج

الشرق الأوسط

العفو الدولية: "إهمال طبي" داخل سجون البحرين

© أ ف ب/أرشيف | جهاز الأمن البحريني

نص فرانس 24

آخر تحديث : 28/09/2018

طالبت منظمة العفو الدولية الجمعة، السلطات البحرينية باتخاذ "خطوات فورية لضمان حصول جميع المعتقلين على الرعاية" الصحية، ونددت في بيان حالات "الإهمال الطبي" و"الإساءة المتعمدة" داخل السجون.

أعلنت منظمة العفو الدولية الجمعة أن معتقلين داخل السجون في البحرين مصابين بأمراض مثل السرطان أو التصلب اللويحي لا يستطيعون الحصول على رعاية متخصصة ومسكنات.

وقام باحثو المنظمة بأخذ شهادات عائلات 11 معتقلا وحصلوا على معلومات موثوقة بشأن هذه الحالات من "الإهمال الطبي"، بحسب بيان المنظمة.

وقال ديفين كيني أحد باحثي المنظمة في منطقة الخليج، إن هذه المعلومات "تعكس صورة قاسية للإهمال الطبي وإساءة المعاملة المتعمدة داخل سجون في البحرين". وأضاف "على الرغم من توفير رعاية طبية، إلا أنها غير كافية، وكثيرا ما يكون السجناء ضحايا تأخير ووحشية غير ضرورية".

وتطرق إلى حالة "رجل مصاب بسرطان في المرحلة الثالثة أعيد إلى السجن بعد بضعة أيام فقط من أخذ خزعة منه". وأضاف الباحث أن "الشخص نفسه اضطر للانتظار أكثر من شهر قبل أن يتلقى أدويته". وأشار إلى أن "رجلا آخر فقد سبعة أسنان على الأقل منذ بداية اعتقاله بسبب رفض تأمين علاج" له.

ودعت منظمة العفو السلطات البحرينية إلى "اتخاذ خطوات فورية لضمان حصول جميع المعتقلين على الرعاية المناسبة، كما هو مطلوب منها أن تفعل بموجب القانون الدولي".

وأدين العديد من المعتقلين على خلفية التظاهر أو المشاركة في أعمال عنف خلال احتجاجات في العام 2011 في هذه المملكة الخليجية الصغيرة.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 28/09/2018

  • البحرين

    البحرين: الشرطة توقف 15 شخصا في ذكرى عاشوراء بتهمة إثارة الفوضى

    للمزيد

  • ضيف اليوم

    فرنسا – البحرين.. بلدية باريس تعطي الجنسية الشرفية للمعارض نبيل رجب

    للمزيد

  • البحرين

    البحرين: اعتقال 116 شخصا لاتهامهم بالانتماء إلى خلية "إرهابية" مرتبطة بإيران

    للمزيد

search

مواقع المجموعة

مشاهدة فرانس 24

Français English Español عربي