إيران: وفاة 22 شخصا على الأقل استهلكوا خمرا مغشوشا

أفادت مصادر إعلامية في إيران أن ما لا يقل عن 22 شخصا توفوا في العشرة أيام الأخيرة بعد استهلاكهم خمرا مغشوشا. كما تم توقيف زوجين مسؤولين عن تصنيع هذه الخمرة وكذلك مروجها، ففي إيران يصنع الخمر خلسة لأنه يمنع في هذا البلد الإسلامي شرب أو بيع الخمر.

توفي 22 شخصا على الأقل في الأيام العشرة الأخيرة في إيران وأدخل عشرات المستشفيات في عدة محافظات بعد استهلاكهم خمرا مغشوشا، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء إيسنا السبت.

واستهلاك الخمر المهرب شائع في إيران رغم العقوبات التي باتت سارية منذ ثورة 1979 حيث يعاقب شارب الخمر بالجلد والغرامة وحتى السجن. ويمكن أن يكون الخمر المهرب أحيانا مغشوشا بسبب استخدام الميثانول "السام" بديلا عن الإيثانول.

وقالت فاطمة نوروزيان المسؤولة المحلية في مدينة بندر عباس "إن 168 شخصا أودعوا المستشفى بسبب تسمم ناجم عن الخمر" مضيفة "للأسف توفي 16 منهم وهناك ثمانية آخرون بحالة حرجة".

وتم توقيف زوجين مسؤولين عن تصنيع هذه الخمرة وكذلك مروجها، بحسب قائد شرطة بندر عباس اسماعيل مشيخ.

وفي مدينة البورز (شمال) توفي ثلاثة أشخاص إثر التسمم بخمر مغشوش. وأكد مهرداد بابايي رئيس أجهزة الطوارئ في المدينة "تسمم 25 شخصا في الساعات 72 الأخيرة وتوفي ثلاثة" مشيرا إلى إمكانية ارتفاع الحصيلة.

وفي منطقة خراسان (شمال شرق) قال رئيس الشرطة علي رضا مظاهري لوكالة إيرنا إن ثلاثة من الأشخاص الـ25 الذين تسمموا في الأيام العشرة الأخيرة، قد توفوا.

وداهمت شرطة خراسان موقع تقطير غير قانوني وأوقفت 31 شخصا.

والخمر الذي يستهلك في إيران يتم تصنيعه خلسة في البلاد أو يجلبه مهربون من تركيا أو كردستان العراق. وكثيرا ما تعلن الصحف عن وفيات ناجمة عن تناوله.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 29/09/2018