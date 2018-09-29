السلطة الفلسطينية تقدم شكوى إلى محكمة العدل الدولية ضد نقل السفارة الأمريكية إلى القدس

أعلنت محكمة العدل الدولية الجمعة أنها تلقت شكوى من دولة فلسطين ضد الولايات المتحدة الأمريكية بسبب "انتهاكها لاتفاقية دولية" بنقل سفارتها في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس. وتطالب الدعوى الفلسطينية المحكمة "بإصدار أمر للولايات المتحدة الأمريكية بسحب بعثتها الدبلوماسية من مدينة القدس". وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعترف في ديسمبر/ كانون الأول 2017 بالقدس كعاصمة لإسرائيل قبل أن يتم نقل السفارة إليها في مايو/أيار الماضي.

قالت محكمة العدل الدولية الجمعة إنها تلقت شكوى من "دولة فلسطين" ضد الولايات المتحدة تقول إن وضع الحكومة الأمريكية سفارتها لدى إسرائيل بالقدس ينتهك اتفاقية دولية وإنه ينبغي نقلها.

وذكرت المحكمة في بيان أن فلسطين تحتج بأن اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 تلزم أي دولة بوضع سفارتها على أرض دولة مستضيفة. وتسيطر إسرائيل عسكريا على القدس لكن السيادة عليها محل نزاع.

وتطالب الدعوى الفلسطينية المحكمة "بإصدار أمر للولايات المتحدة الأمريكية بسحب بعثتها الدبلوماسية من مدينة القدس".

وفي ديسمبر/ كانون الأول، أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنقل السفارة الأمريكية في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس وافتتحت السفارة الجديدة في مايو/ أيار الماضي.

وفي عام 2012 اعترفت الجمعية العامة للأمم المتحدة بفلسطين كدولة غير عضو بصفة مراقب على الرغم من عدم اعتراف إسرائيل أو الولايات المتحدة بالخطوة.

فرانس 24/ رويترز

نشرت في : 29/09/2018