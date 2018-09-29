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الشرق الأوسط

ريبورتاج: لبنان الأول في الموت بالسرطان بين دول غرب آسيا بسبب التلوث

© صورة ملتقطة من شاشة فرانس 24

نص فرانس 24

آخر تحديث : 29/09/2018

يعد لبنان الأول في الموت بالسرطان في دول غرب آسيا قياساً بعدد السكان، بحسب تقرير صدر حديثاً عن منظمة الصحة العالمية. ويعزو خبراء البيئة ذلك إلى التلوث، الذي يطال كافة جوانب حياة اللبنانيين.

نشرت في : 29/09/2018

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