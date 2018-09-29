ريبورتاج: لبنان الأول في الموت بالسرطان بين دول غرب آسيا بسبب التلوث

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القاضي كافانو ينفي تهم الاعتداء الجنسي ويواصل ترشحه للمحكمة العليا الأمريكية
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فيديو غرافيك: أين وصلت العلاقات الألمانية التركية؟
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الأمم المتحدة تؤيد قرار تمديد التحقيق في ارتكاب "جرائم حرب" في اليمن
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"استشارة المسلمين" تكشف عن توصياتها بشأن تنظيم الإسلام في فرنسا
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سبعة قتلى على الأقل برصاص الجيش الإسرائيلي على الحدود مع غزة
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فيس بوك تصلح خرقا أمنيا أثر على حسابات نحو 50 مليون مستخدم
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العراق: الولايات المتحدة تغلق قنصليتها في البصرة بسبب "تهديدات إيرانية"
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أنور قرقاش: على إيران مراجعة سياساتها إزاء ثلاثة ملفات رئيسية لخفض التوتر في المنطقة
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مجلس الشيوخ يرجئ التصويت على تثبيت كافانو وترامب يأمر بإجراء مزيد من التحقيقات
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أردوغان يفتتح في كولونيا الألمانية أحد أكبر المساجد بأوروبا
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السلطة الفلسطينية تقدم شكوى إلى محكمة العدل الدولية ضد نقل السفارة الأمريكية إلى القدس
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يوميات رحلة: من ريو غراندي إلى تييرا ديل فويغو 6/7
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