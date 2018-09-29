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"استشارة المسلمين" تكشف عن توصياتها بشأن تنظيم الإسلام في فرنسا
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فيس بوك تصلح خرقا أمنيا أثر على حسابات نحو 50 مليون مستخدم
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موريتانيا: صدام جديد بين السلطة وحزب "تواصل"؟
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العراق: الولايات المتحدة تغلق قنصليتها في البصرة بسبب "تهديدات إيرانية"
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أنور قرقاش: على إيران مراجعة سياساتها إزاء ثلاثة ملفات رئيسية لخفض التوتر في المنطقة
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أردوغان يفتتح في كولونيا الألمانية أحد أكبر المساجد بأوروبا
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مجلس الشيوخ يرجئ التصويت على تثبيت كافانو وترامب يأمر بإجراء مزيد من التحقيقات
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السلطة الفلسطينية تقدم شكوى إلى محكمة العدل الدولية ضد نقل السفارة الأمريكية إلى القدس
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رونالدو يدعو إلى عدم "الكذب": هدفي أجمل من هدف صلاح
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تضارب في الأنباء بشأن قرار فتح المعبر التجاري الرئيسي بين الأردن وسوريا
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يوميات رحلة: من ريو غراندي إلى تييرا ديل فويغو 6/7
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إندونيسيا: مئات القتلى والجرحى جراء تسونامي ضرب مدينة بالو
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