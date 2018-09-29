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الشرق الأوسط

تضارب في الأنباء بشأن قرار فتح المعبر التجاري الرئيسي بين الأردن وسوريا

© صورة ملتقطة من الشاشة

فيديو فوزي بن جامع

آخر تحديث : 29/09/2018

أكدت الحكومة الأردنية السبت أن معبر نصيب-جابر الحدودي، المعبر التجاري الرئيسي بين الأردن وسوريا، "ما زال مغلقا" بعد ساعات من إعلان وزارة النقل السورية إعادة فتحه.

نشرت في : 29/09/2018

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