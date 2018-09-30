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الشرق الأوسط

فصيل فيلق الشام يبدأ الانسحاب من شمال سوريا تنفيذا للاتفاق الروسي التركي

© أ ف ب / أرشيف

نص فرانس 24

آخر تحديث : 30/09/2018

في أول تنفيذ للاتفاق الروسي التركي حول إدلب، بدأ مسلحو "فيلق الشام"، الفصيل المقرب من أنقرة، الأحد تسليم أسلحتهم الثقيلة في المنطقة منزوعة السلاح بشمال سوريا. وكانت موسكو وأنقرة وقعتا اتفاقا في 17 سبتمبر/أيلول الجاري يقضي بإقامة منطقة منزوعة السلاح شمال سوريا، على أن تسلم الفصائل المتواجدة في المنطقة العازلة سلاحها الثقيل بحلول 10 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

أورد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن فصيل "فيلق الشام" المقرب من أنقرة، بدأ انسحابا من المنطقة منزوعة السلاح في مناطق سيطرة الفصائل في شمال سوريا، وذلك في أول تنفيذ للاتفاق الروسي التركي المبرم في 17 من سبتمبر/أيلول الجاري.

وذكر مدير المرصد رامي عبد الرحمن أن "مجموعات من +فيلق الشام الإسلامي+ تسحب منذ صباح الأحد آلياتها الثقيلة من دبابات ومدافع في ريف حلب الجنوبي وضواحي مدينة حلب الغربية الواقعة ضمن منطقة نزع السلاح" والمجاورة لمحافظة إدلب، شمال غرب سوريا.

وأوضح عبد الرحمن أن الفصيل يضم "من 8500 إلى 10 آلاف مقاتل" وهو أحد فصائل "الجبهة الوطنية للتحرير" التي تشكلت مطلع آب/أغسطس بدعم من أنقرة في محافظة إدلب والمناطق المجاورة لها في محافظة حلب وحماة واللاذقية الخاضعة لسيطرة الفصائل المقاتلة.

وأشار مدير المرصد إلى أن الفصيل "يعد ثاني أقوى فصيل من حيث العتاد والثالث الأقوى من حيث العديد في الشمال السوري".

ويأتي الانسحاب غداة إعلان الفصيل السوري المعارض "جيش العزة" الذي ينشط تحديداً في ريف حماة الشمالي، في بيان رفضه للاتفاق في أول رفض علني يصدر عن تنظيم غير جهادي، بعدما كانت الجبهة الوطنية للتحرير، تحالف فصائل معارضة بينها حركة أحرار الشام، رحبت مطلع الأسبوع بالاتفاق، مع تأكيدها "عدم ثقتها" بالجانب الروسي.

وينص الاتفاق الروسي التركي على إقامة منطقة منزوعة السلاح بعمق 15 إلى 20 كيلومتراً على خطوط التماس بين قوات النظام والفصائل عند أطراف إدلب وأجزاء من محافظات مجاورة وتحديداً ريف حماة الشمالي وريف حلب الغربي وريف اللاذقية الشمالي.

ويتضمن الاتفاق الذي جنّب إدلب، آخر معقل للفصائل، هجوماً واسعاً لوحت به دمشق، أن تسلم كافة الفصائل الموجودة في المنطقة العازلة سلاحها الثقيل بحلول 10 تشرين الأول/أكتوبر، وينسحب الجهاديون تماماً منها بحلول 15 تشرين الأول/أكتوبر، على أن تنتشر فيها قوات تركية وشرطة عسكرية روسية.

فرانس 24/ أ ف ب

نشرت في : 30/09/2018

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