العراق: بدء جلسات البرلمان لانتخاب رئيس جديد للبلاد غداة الاقتراع التشريعي بإقليم كردستان

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لبنان: الجامعة الوطنية في مأزق؟
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مصر: الحكم بالسجن لمدة سنتين على ناشطة انتقدت تعرضها للتحرش الجنسي
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انتقادات إسرائيلية حادة لريال مدريد بسبب عهد التميمي
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مقتل عارضة الأزياء تارة فارس بعد يوم على مصرع ناشطة بالمجتمع المدني يثير قلق العراقيين
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الهند: إلغاء عبودية الأطفال.. معركة حياة
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يوميات رحلة: من ريو غراندي إلى تييرا ديل فويغو 7/7
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إغلاق صناديق الاقتراع في كردستان العراق وسط نسبة إقبال ضعيفة
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المهاجرون على متن "أكواريوس" يصلون إلى مرفأ مالطا
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تضارب الأنباء بشأن بدء انسحاب الفصائل المقاتلة من شمال سوريا
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إيمانويل ماكرون:"سنستمر في إصلاح البلاد رغم كل العقبات"
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إندونيسيا تطالب بمساعدات دولية بعد الزلزال والتسونامي وسط توقعات بارتفاع عدد القتلى
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إسرائيل: الإفراج عن المحامي الفلسطيني الفرنسي صلاح حموري بعد 13 شهرا من الاعتقال
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