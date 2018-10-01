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الشرق الأوسط

العراق: بدء جلسات البرلمان لانتخاب رئيس جديد للبلاد غداة الاقتراع التشريعي بإقليم كردستان

© صورة ملتقطة من التلفزيون | إقبال ضعيف في الانتخابات التشريعية بكردستان العراق. 30 أيلول/سبتمبر 2018.

نص فرانس 24

آخر تحديث : 01/10/2018

بدأت جلسات البرلمان العراقي الاثنين لانتخاب رئيس جديد للبلاد غداة تصويت الناخبين بإقليم كردستان في اقتراع تشريعي يتصدر نتائجه الأولية "الحزب الديمقراطي الكردستاني" بزعامة مسعود بارزاني، كما أفاد مراسل فرانس 24 في بغداد إبراهيم صالح.

 

 

نشرت في : 01/10/2018

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