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الشرق الأوسط

صلاح حموري لفرانس24: "لم يوجه لي الاحتلال تهمة.. وفرنسا لم تتدخل بشكل كبير"

صلاح حموري بعد خروجه من السجن، في 30 أيلول/سبتمبر 2018.

فيديو فرانس 24

نص فرانس 24

آخر تحديث : 01/10/2018

في حوار مع فرانس 24، أكد المحامي الفلسطيني الفرنسي صلاح حموري، الذي أطلقت إسرائيل سراحه الأحد، أنه كان رهن الاعتقال الإداري طوال 13 شهرا. وقال إن "الاحتلال لم يوجه" له تهمة، مضيفا أن ملفه كان سريا ولم يحق حتى لمحاميه أن يطلع عليه، مشيرا إلى أن فرنسا لم تتدخل بشكل كبير للإفراج عنه.

نشرت في : 01/10/2018

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