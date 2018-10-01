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إسرائيل: الإفراج عن المحامي الفلسطيني الفرنسي صلاح حموري بعد 13 شهرا من الاعتقال
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المهاجرون على متن "أكواريوس" يصلون إلى مرفأ مالطا
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تضارب الأنباء بشأن بدء انسحاب الفصائل المقاتلة من شمال سوريا
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إيمانويل ماكرون:"سنستمر في إصلاح البلاد رغم كل العقبات"
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المقدونيون يوافقون على اعتماد اسم "جمهورية مقدونيا الشمالية" لبلادهم
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ألمانيا ستسلم بلجيكا دبلوماسيا إيرانيا على خلفية مخطط اعتداء ضد "مجاهدي خلق" قرب باريس
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إيران تطلق صواريخ على مقر "إرهابيين" في سوريا ردا على اعتداء الأهواز
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العراق: بدء جلسات البرلمان لانتخاب رئيس جديد للبلاد غداة الاقتراع التشريعي بإقليم كردستان
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اتفاقية اقتصادية جديدة بين كندا والولايات المتحدة والمكسيك
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السجن عامين لفرنسي أدين بتهمة الاغتصاب في فضيحة هزت الأكاديمية المانحة لجوائز نوبل
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صلاح حموري لفرانس24: "لم يوجه لي الاحتلال تهمة.. وفرنسا لم تتدخل بشكل كبير"
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فوز الأمريكي جيمس أليسون والياباني تاساكو هونجو بنوبل للطب عن أبحاثهما في مجال السرطان
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