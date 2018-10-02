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الشرق الأوسط

الرئيس العراقي الجديد برهم صالح يكلف عادل عبد المهدي بتشكيل حكومة جديدة

© أ ف ب | الرئيس العراقي الجديد برهم صالح

نص فرانس 24

آخر تحديث : 02/10/2018

كلف الرئيس العراقي الجديد برهم صالح مساء الثلاثاء النائب السابق لرئيس الجمهورية عادل عبد المهدي بتشكيل حكومة جديدة للبلاد، وذلك بعد أقل من ساعتين من انتخابه.

صرح عضوان بمجلس النواب العراقي مساء الثلاثاء أن الرئيس العراقي الجديد برهم صالح اختار السياسي الشيعي المخضرم عادل عبد المهدي رئيسا للوزراء وكلفه بتشكيل الحكومة الجديدة.

وبموجب الدستور العراقي فإن أمام عادل عبد المهدي 30 يوما لتشكيل حكومة وتقديمها للبرلمان للموافقة عليها.

وجاء اختيار صالح لعادل عبد المهدي بعد أقل من ساعتين من انتخابه رئيسا.

ويعد عبد المهدي، الذي كان في السابق مسؤولا في أحد الأحزاب المقربة من إيران، ونائبا لرئيس الجمهورية، مقبولا لدى الولايات المتحدة، مما يجعله قادرا على الإمساك بالعصا من المنتصف في بلد يجد نفسه في خضم التوتر الراهن بين واشنطن وطهران.

 

فرانس24/ رويترز/ أ ف ب

نشرت في : 02/10/2018

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