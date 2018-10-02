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إندونيسيا تطلب مساعدات دولية بعد الزلزال والتسونامي وسط توقعات بارتفاع عدد القتلى
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وفاة المغني الفرنسي شارل أزنافور عن 94 عاما
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إندونيسيا: مراقب جوي يضحي بحياته لتأمين إقلاع طائرة خلال الزلزال
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رئيس ساحل العاج السابق لوران غباغبو يرافع عن تبرئته أمام المحكمة الجنائية الدولية
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فوز الأمريكي جيمس أليسون والياباني تاساكو هونجو بنوبل للطب عن أبحاثهما في مجال السرطان
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مجموعة "بي إن" القطرية تتهم السعودية بالقرصنة وتطالبها بتعويض قدره مليار دولار
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أكثر من نصف الفرنسيين لا يرون جدوى من حملة #أنا_أيضا
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الفلسطينيون وبعض من عرب إسرائيل يضربون ويتظاهرون احتجاجا على قانون "يهودية الدولة"
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برشلونة: صدامات بين ناشطين والشرطة في ذكرى الاستفتاء على الاستقلال
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العراق: خلاف بين الأكراد في البرلمان يتسبب بإرجاء انتخاب رئيس جديد للبلاد
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كندا: انتخاب حكومة يمينية قومية غير استقلالية في مقاطعة كيبيك
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فرنسا: ماكرون يرفض استقالة وزير الداخلية جيرار كولومب
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