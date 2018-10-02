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الشرق الأوسط

العراق: خلاف بين الأكراد في البرلمان يتسبب بإرجاء انتخاب رئيس جديد للبلاد

© أ ف ب / أرشيف | البرلمان العراقي.

فيديو وسيم الدالي

آخر تحديث : 02/10/2018

اضطر البرلمان العراقي إلى إرجاء عملية انتخاب رئيس جديد للبلاد، والتي كانت مقررة الاثنين، إلى الثلاثاء بسبب خلاف حاد وتنافس بين أبرز حزبين كرديين هما "الحزب الديمقراطي الكردستاني" و"الاتحاد الوطني الكردستاني" إذ لم يتفقا على مرشح واحد.

نشرت في : 02/10/2018

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