إندونيسيا تطلب مساعدات دولية بعد الزلزال والتسونامي وسط توقعات بارتفاع عدد القتلى للمزيد

وفاة المغني الفرنسي شارل أزنافور عن 94 عاما للمزيد

إندونيسيا: مراقب جوي يضحي بحياته لتأمين إقلاع طائرة خلال الزلزال للمزيد

رئيس ساحل العاج السابق لوران غباغبو يرافع عن تبرئته أمام المحكمة الجنائية الدولية للمزيد

فوز الأمريكي جيمس أليسون والياباني تاساكو هونجو بنوبل للطب عن أبحاثهما في مجال السرطان للمزيد

مجموعة "بي إن" القطرية تتهم السعودية بالقرصنة وتطالبها بتعويض قدره مليار دولار للمزيد

أكثر من نصف الفرنسيين لا يرون جدوى من حملة #أنا_أيضا للمزيد

الفلسطينيون وبعض من عرب إسرائيل يضربون ويتظاهرون احتجاجا على قانون "يهودية الدولة" للمزيد

برشلونة: صدامات بين ناشطين والشرطة في ذكرى الاستفتاء على الاستقلال للمزيد

العراق: خلاف بين الأكراد في البرلمان يتسبب بإرجاء انتخاب رئيس جديد للبلاد للمزيد

كندا: انتخاب حكومة يمينية قومية غير استقلالية في مقاطعة كيبيك للمزيد