تارة فارس.. ضحية جديدة لسلسلة اغتيالات استهدفت نساء عراقيات مشهورات

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وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل يتهم إسرائيل بالتحضير لاعتداء على بلاده
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موفد فرانس 24 إلى إندونيسيا: السلطات تسابق الزمن لإنقاذ من لا يزال تحت الأنقاض
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ثلاثة علماء يفوزون بجائزة نوبل للفيزياء لاكتشافاتهم في مجال الليزر
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الرياض تعترف بأخطاء أدت لسقوط مدنيين وتمنح بنك اليمن المركزي 200 مليون دولار
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أول جولة أفريقية لميلانيا ترامب تبدأ من غانا وتمر بمصر
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من أرمينيا، مرورا بفرنسا إلى هوليوود... تكريم عالمي للمغني الفرنسي شارل أزنافور
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وزير الخارجية السوري: الاتفاق الروسي التركي هو خطوة نحو "تحرير" إدلب
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لماذا يثير "مركز الزهراء" قلق السلطات الفرنسية؟
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دوري أبطال أفريقيا: هزيمة للترجي في أنغولا والأهلي يتغلب على وفاق سطيف
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غموض يلف مصير الصحافي السعودي خاشقجي بعد زيارة قنصلية بلده في إسطنبول
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دوري أبطال أوروبا: يوفنتوس يكمل بدايته المثالية والريال يتعثر في موسكو
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إندونيسيا: ارتفاع عدد ضحايا الزلزال والتسونامي إلى حوالي 1400 قتيل
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