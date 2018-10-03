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الشرق الأوسط

تارة فارس.. ضحية جديدة لسلسلة اغتيالات استهدفت نساء عراقيات مشهورات

© صورة ملتقطة عن شاشة فرانس24 | تارة فارس ملكة جمال العراق لسنة 2014.

فيديو كمال البني

نص فرانس 24

آخر تحديث : 03/10/2018

اغتيلت ملكة جمال العراق لسنة 2014 تارة فارس رميا بالرصاص في بغداد، لتستمر برحيلها سلسلة اغتيالات استهدفت نساء مشهورات في المجتمع العراقي، حيث تعرضت تارة (22 عاما) في وضح النهار يوم الخميس الفائت للقتل بثلاث طلقات في الرأس عندما كانت تقود سيارتها في أحد شوارع العاصمة العراقية، حسب فيديو يوضح فرار القاتل على متن دراجة نارية.

نشرت في : 03/10/2018

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