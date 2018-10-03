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الشرق الأوسط

العراق: أبرز الكتل السياسية ترحب بتولي برهم صالح الرئاسة

© صورة مقتطفة من شاشة فرانس 24 | الرئيس العراقي الجديد برهم صالح.

فيديو إبراهيم صالح

نص فرانس 24

آخر تحديث : 03/10/2018

حسم مجلس النواب العراقي استحقاقي اختيار رئيس الجمهورية وتكليف مرشح الكتلة الأكبر خلال ساعة واحدة فقط في سابقة هي الأولى من نوعها منذ عام 2003. فقد فاز صالح برئاسة الجمهورية وكلف عادل عبد المهدي بتشكيل كتلة الحكومة المقبلة، فماهي أبرز ردود فعل الكتل السياسية الرئيسية؟

نشرت في : 03/10/2018

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