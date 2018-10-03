العراق: أبرز الكتل السياسية ترحب بتولي برهم صالح الرئاسة

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من أرمينيا، مرورا بفرنسا إلى هوليوود... تكريم عالمي للمغني الفرنسي شارل أزنافور
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وزير الخارجية السوري: الاتفاق الروسي التركي هو خطوة نحو "تحرير" إدلب
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لماذا يثير "مركز الزهراء" قلق السلطات الفرنسية؟
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دوري أبطال أفريقيا: هزيمة للترجي في أنغولا والأهلي يتغلب على وفاق سطيف
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غموض يلف مصير الصحافي السعودي خاشقجي بعد زيارة قنصلية بلده في إسطنبول
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دوري أبطال أوروبا: يوفنتوس يكمل بدايته المثالية والريال يتعثر في موسكو
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إندونيسيا: ارتفاع عدد ضحايا الزلزال والتسونامي إلى حوالي 1400 قتيل
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توقيف رضوان فايد أحد أكثر المطلوبين لقوى الأمن الفرنسية
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الرئيس العراقي الجديد برهم صالح يكلف عادل عبد المهدي بتشكيل حكومة جديدة
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فرنسا: ماكرون يقبل استقالة وزير الداخلية ويعين رئيس الوزراء خلفا له "بالوكالة"
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تخوف وقلق إثر سلسلة اغتيالات طالت نساء عراقيات معروفات
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نيويورك تايمز: ترامب ساعد والديه على خفض ضرائب بملايين الدولارات
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