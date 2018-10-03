القضاء الدولي يطالب واشنطن بوقف العقوبات "الإنسانية" على طهران

طالبت محكمة العدل الدولية الأربعاء الولايات المتحدة بوقف عقوباتها على السلع "الإنسانية" بعد شكوى قدمتها طهران لوقف العقوبات الاقتصادية التي أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرضها بعد انسحابه من الاتفاق النووي. من جانبها رحبت إيران بقرار المحكمة فيما ندد ترامب به.

أمرت محكمة العدل الدولية الأربعاء الولايات المتحدة بوقف العقوبات على السلع "الإنسانية" الموجهة لإيران في نكسة قوية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في قرار اعتبرته طهران أنه يؤكد أنها "محقة".

ويأتي القرار المفاجئ للمحكمة، أعلى هيئة قضائية لدى الأمم المتحدة تتخذ من لاهاي مقرا لها، بعدما نظر القضاة في الشكوى المقدمة من إيران لوقف العقوبات الاقتصادية التي أعاد ترامب فرضها بعد انسحابه من الاتفاق النووي المبرم بين إيران والقوى الكبرى في أيار/مايو الماضي.

ومن المرجح أن يثير هذا القرار غضب ترامب الذي أعاد فرض العقوبات وأثار حينها استياء حلفائه. لكن ليس واضحا ما إذا كان الحكم سيسفر عن نتيحة عدا كونه رمزيا، لأن واشنطن وطهران تجاهلت أحكاما مماثلة في الماضي.

وحكم القضاة بالإجماع بأن العقوبات على بعض السلع تشكل انتهاكا "لمعاهدة الصداقة" المبرمة بين إيران والولايات المتحدة عام 1955.

وقال رئيس المحكمة القاضي عبد القوي أحمد يوسف إن "المحكمة توصلت بالإجماع إلى أنه على الولايات المتحدة أن ترفع وعبر وسائل من اختيارها، كل عراقيل تفرضها الإجراءات التي أعلنت في 8 أيار/مايو 2018 على حرية تصدير أدوية ومواد طبية ومواد غذائية ومنتجات زراعية إلى إيران".

واعتبرت المحكمة أن العقوبات على سلع "مطلوبة لاحتياجات إنسانية قد تترك أثرا مدمرا خطيرا على صحة وأرواح أفراد في إيران". ورأت أيضا أن العقوبات على قطع غيار الطائرات يمكن أن "تعرض سلامة الطيران المدني للخطر في إيران وكذلك أرواح مستخدميها".

إيران ترحب

من جهتها، رحبت وزارة الخارجية الإيرانية بقرار المحكمة باعتباره "إشارة واضحة" إلى أن إيران "محقة".

وقالت الوزارة في بيان إن الحكم الذي أصدرته المحكمة "يظهر مجددا أن الحكومة الأمريكية.. تصبح معزولة يوما بعد يوم". بدوره، كتب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف على تويتر "فشل جديد -لهذه الحكومة الأمريكية- المدمنة على العقوبات، وانتصار القانون".

واشنطن تندد

نددت واشنطن بقرار محكمة العدل الدولية الأربعاء بإصدارها أوامر بتخفيف العقوبات على إيران، معتبرة أن "لا قيمة" لذلك وأن المحكمة "لا تملك سلطة قضائية".

وقال سفير الولايات المتحدة في هولندا بيت هويكسترا بعيد صدور الحكم "إنها قضية لا قيمة لها والمحكمة لا اختصاص لديها" للنظر فيها. لكنه أشار إلى أن المحكمة "رفضت منح إيران كل ما تطلبه" وأنه "قرار محدود بشأن مجموعة محدودة للغاية من القطاعات".

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 03/10/2018