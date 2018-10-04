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الشرق الأوسط

سفير الاتحاد الأوروبي في العراق يتسمم بالمياه الملوثة في البصرة

© أ ف ب/ أرشيف | أشجار نخيل مهملة في مدينة البصرة في جنوب العراق في 31 آب/أغسطس

نص فرانس 24

آخر تحديث : 04/10/2018

أصيب سفير الاتحاد الأوروبي في العراق بتسمم بسبب المياه الملوثة في البصرة، وفق ما أعلن على صفحته على تويتر الخميس. ويذكر أن البصرة تشهد أزمة صحية غير مسبوقة نقل على إثرها أكثر من 90 ألف شخص إلى المستشفى.

طاولت الأزمة الصحية غير المسبوقة في محافظة البصرة بجنوب العراق، سفير الاتحاد الأوروبي لدى بغداد بعدما أصيب بتسمم جراء المياه الملوثة، بحسب ما نشر في تغريدة عبر حسابه على تويتر الخميس.

وكتب رامون بليكوا في تغريدته "شكرا لجميع الذين اطمأنوا على صحتي. لقد شعرت بوعكة هذا الصباح واضطررت إلى إلغاء اجتماعات عدة". وتابع بليكوا في تعليق مرفق بصورة خبر باللغة العربية "قام طبيب اليونيسف بتشخيص الحالة أنها بسبب تلوث المياه. لم أكن أنوي الذهاب إلى هذا الحد بالتضامن مع أهل البصرة، ولكن الأكيد أنني أشارككم شعوركم الآن".

وكان بليكوا يجري جولة تفقدية على المشاريع الخدمية في مدينة البصرة الغنية بالنفط، والتي تشهد أزمة صحية غير مسبوقة نقل على إثرها أكثر من 90 ألف شخص إلى المستشفى بعدما تسمموا بالمياه الملوثة، بحسب ما أفادت المفوضية العليا العراقية لحقوق الإنسان.

وشهدت المحافظة احتجاجات دامية، بدأت في تموز/يوليو الماضي ضد الفساد وانعدام الخدمات، ثم اتخدت منحى تصاعديا أسفر عن مقتل 12 متظاهرا خلال أسبوع واحد.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 04/10/2018

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